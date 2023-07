‘Rheingold’ arriva al cinema con i brani adattati da Frankie hi-nrg, che sarà a Roma il 28 luglio: una clip in anteprima.

Rheingold – dopo l’anteprima mondiale alla Festa del Cinema di Roma e la presentazione a Biografilm Festival 2023 – arriva nei cinema dal 27 luglio con I Wonder Pictures. La pellicola porta la firma del premiatissimo regista tedesco di origini turche Fatih Akin (Orso d’Oro al Festival di Berlino 2004 per La sposa turca, Leone d’Argento a Venezia 2009 con Soul Kitchen e un Golden Globe come Migliore film straniero nel 2017 per Oltre la notte).

In Rheingold, Akin ripercorre la parabola esistenziale di Giwar Hajabi, in arte Xatar. La storia è di fatto l’autobiografia del rapper tedesco di origine curda, la cui vita spericolata e sempre al limite supera la finzione. Nato in Iran e cresciuto in Germania, Giwar è stato tutto e ha fatto di tutto tra spaccio, furti, rapine, entrando e uscendo più volte di prigione. Abituato a fare a pugni con la vita, Giwar coltiva un sogno: vuole fare musica.

In Italia, il film è arricchito dai testi delle canzoni adattati da Frankie hi-nrg, che in occasione dell’uscita del film al cinema introdurrà la pellicola al pubblico presente in sala nelle città di Firenze, Milano e Roma. In particolare, il rapper sarà a Roma – al Cinema Barberini – il 28 luglio alle 21.30.