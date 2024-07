Liam Neeson ex assassino in cerca di redenzione in “L’ultima vendetta”, di cui vi mostriamo una clip esclusiva

Dal 17 Luglio arriva nella sale cinematografiche L’ultima vendetta (In the Land of Saints and Sinners) diretto da Robert Lorenz. Presentato nella sezione Orizzonti Extra alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia 2023, il film (di cui vi mostriamo una clip esclusiva) vede protagonista Liam Neeson nei panni di un assassino in pensione che lotta per la sua redenzione.

«Crescendo nel Midwest degli Stati Uniti, ho abbracciato con passione il cinema come mezzo per sfuggire ai confini del mio piccolo mondo. – Racconta Robert Lorenz nelle note di regia – Oggi, come regista, non c’è niente di più attraente che immergermi in un nuovo soggetto, affondare sotto la superficie ed esplorare un’esperienza umana sconosciuta, e trovare un modo emozionante per condividerla con gli altri attraverso il cinema.»

Al fianco di Neeson troviamo un cast tutto irlandese con Kerry Condon (This Must Be the Place; Gli spiriti dell’isola), Jack Gleeson (Joffrey Baratheon nella serie Il Trono di Spade), Colm Meaney (Miles O’Brien nel franchise di Star Trek) e Ciarán Hinds (Munich; candidato all’Oscar per Belfast).

«Il film racconta la storia di un irlandese che deve scegliere se tenere segreto il suo vergognoso passato o rivelarlo per proteggere la sua comunità e i suoi amici dai fuorilegge che si sono abbattuti sul loro tranquillo villaggio costiero. – prosegue Lorenz. – Ho voluto fare un film autentico e realistico. Dai tessuti dei costumi d’epoca ai paesaggi epici sulle scogliere come sfondo, fino agli attori tutti irlandesi con i loro accenti particolari, l’obiettivo era trasportare il pubblico in questo mondo unico e regalargli un’avventura particolare e avvincente»

L’ultima vendetta sarà distribuito in Italia da Vertice 360 a partire dal 17 luglio.

L’ultima vendetta: sinossi

Irlanda, anni Settanta. Ansioso di lasciarsi alle spalle il proprio oscuro passato, Finbar Murphy (Liam Neeson) conduce una vita tranquilla nella remota cittadina costiera di Glencolmcille, lontano dalla violenza politica che attanaglia il resto del Paese. Quando arriva una minacciosa banda di terroristi, guidata da una donna spietata di nome Doireann (Kerry Condo), Finbar scopre presto che uno di loro ha abusato di una ragazzina del posto.Finbar si ritrova così a dover decidere se rivelare la sua identità segreta o difendere la sua comunità e i suoi amici. Nella terra dei santi e dei peccatori ci sono peccati che non possono essere sepolti.

@Ufficio stampa Vertice 360