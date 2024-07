Con ‘La sindrome degli amori passati’ i registi Ann Sirot e Raphaël Balboni esplorano la sessualità al di fuori della coppia.

Dal 5 settembre al cinema grazie a Wanted arriva La sindrome degli amori passati, diretto da Ann Sirot e Raphaël Balboni. Una commedia frizzante e intelligente, un racconto ironico e profondamente umano che si interroga sull’intricato intreccio tra amore, sesso e famiglia.

Sandra (interpretata da Lucie Debay) e Rémy (Lazare Gousseau) non riescono ad avere figli: il luminare a cui si rivolgono diagnostica alla coppia la sindrome degli amori passati, una bizzarra malattia che può essere guarita solo andando a letto ancora una volta con ogni amante che si ha avuto in passato. La coppia, inizialmente non troppo convinta, mette in atto il suggerimento del medico, con esiti davvero imprevedibili…

La Sindrome degli Amori Passati: clip in esclusiva

«Con questo nuovo progetto abbiamo cercato di esplorare la sessualità al di fuori della coppia. – commentano i registi – Che si tratti di fantasie o di espressioni aperte, tutte le coppie si confrontano con aspirazioni esterne e la gestione del desiderio e dell’attrazione è un tema molto vasto in ogni relazione amorosa. Abbiamo quindi messo Rémy e Sandra in una situazione in cui devono programmare un’intera serie di infedeltà che li riporta alla loro vita amorosa passata. Abbiamo così preso due pilastri dell’eteronormatività, l’esclusività e la riproduzione, e li abbiamo messi l’uno contro l’altro. Se Rémy e Sandra vogliono un figlio insieme, dovranno prima andare a vedere altrove».

Vi lasciamo ad una clip esclusiva del film, ricordandovi che l’appuntamento al cinema è dal 5 settembre.



Foto: Ufficio stampa Wanted