In anteprima una clip de ‘La Scommessa – Una notte in corsia’, pellicola al cinema dal 12 settembre presentata a Venezia.

Arriva nelle sale il 12 settembre – distribuito da I Wonder Pictures – La Scommessa – Una notte in corsia, dark comedy che sarà presentata in anteprima alla 81° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia all’interno delle Notti Veneziane. Il nuovo film di Giovanni Dota (Koza Nostra), prodotto da Fulvio e Federica Lucisano, è una produzione Italian International Film (Gruppo Lucisano) con Rai Cinema e vede un cast d’eccezione.

A fianco dei protagonisti assoluti Carlo Buccirosso (Song’e Napule, Ammore e malavita) e Lino Musella (Il bambino nascosto, Favolacce), Nando Paone (Chi ha rapito Jerry Calà?, Benvenuti al Sud), Yari Gugliucci (Grazie Lina, Tramite amicizia), Vittorio Ciorcalo (Romanzo di una strage), Clotilde Sabatino (A Napoli non piove mai), Chiarastella Sorrentino (Voglio guardare), Elvira Zaingone (Noi e la Giulia) e Iaia Forte (La bella gente, Nata per te) sono alle prese con una commedia nerissima in cui è messo a nudo l’animo umano nel più straniante degli ambienti, la corsia di un ospedale.

La Scommessa – Una notte in corsia: la trama del film

Angelo e Salvatore sono infatti infermieri al Santi Martiri di Napoli. Non potrebbero essere più diversi: il primo, infermiere navigato, è un nonno di famiglia che di tanto in tanto si concede qualche scappatella, mentre il secondo, scapolo e cocco di mamma, ha un problema col gioco d’azzardo. La notte di Ferragosto arriva in corsia un paziente in coma, l’ottantenne signor Caputo. Per combattere l’afa e la noia della routine burocratica – e anche per guadagnare qualche soldo e le ferie a Natale – Angelo e Salvatore scommettono sulla vita del nuovo paziente: 200 euro e l’ambitissima settimana di ferie tra Natale e Capodanno. I due infermieri scopriranno così il lato più oscuro di loro stessi e saranno disposti a tutto pur di vincere la scommessa, anche suggerire terapie sbagliate e coinvolgere il famigerato Dottor Ceravolo, famoso per i suoi eccessi e sempre alla ricerca di una carica speciale…