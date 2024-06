Dal 25 Luglio al cinema ‘Amici per caso’ divertente commedia con Filippo Contri e Filippo Tirabassi. Ecco il trailer in esclusiva

Dopo essere stato presentato in anteprima al Filming Italy Sardegna Festival il 25 luglio arriva nelle sale cinematografiche italiane ‘Amici per caso’ il nuovo film diretto da Max Nardari. Una commedia degli equivoci, dal ritmo serrato e dagli esilaranti colpi di scena, che vede protagonisti Filippo Contri e Filippo Tirabassi.

Può nascere un’amicizia tra un ragazzo omofobo e un ragazzo gay? Cosa possono imparare l’uno dall’altro? Due ragazzi agli antipodi, si ritrovano ad essere coinquilini. Ne nasce una convivenza difficile che li porterà a fare i conti con le loro diversità e ad un inaspettato percorso di crescita.

Nel cast troviamo Rocco Fasano, Beatrice Bruschi, Mirko Frezza, Giulia Schiavo, Ludovico Fremont, Daniel McVicar e Marina Suma. La colonna sonora del film, che contiene un brano inedito di Jean Michel Byron, è distribuita da Warner Music Italia.



Ricordandovi che l’appuntamento con Amici per caso è al cinema dal 25 luglio, vi lasciamo alla sinossi e alla visione del trailer in esclusiva.

Amici per caso: sinossi

Pietro è un ragazzo rozzo e sfegatato della Roma. Da un giorno all’altro si trova messo alla porta dalla fidanzata Lolly, stufa di essere in secondo piano rispetto al calcio e agli amici. Omero è un ragazzo serio e raffinato, che viene lasciato dal compagno Andy che gli chiede di sposarlo, improvvisando un flashmob e mettendolo in difficoltà davanti a tutti.

Ritrovandosi da solo in una casa troppo grande e troppo impegnativa economicamente, Omero è costretto a cercare un coinquilino. Anche Pietro è in cerca di una sistemazione e i due, per un divertente equivoco, si ritrovano ad abitare insieme. Tutto procede bene fino a quando Omero si rende conto di convivere con un omofobo pieno di pregiudizi. A quel punto decide di rivelare a Pietro di essere gay e la loro amicizia verrà messa in crisi. Ma quando Pietro scoprirà la sua Lolly tra le braccia di un altro, sarà proprio Omero ad offrirgli l’inaspettato aiuto per riconquistarla.

Crediti foto@Ufficio stampa Adler Entertaiment