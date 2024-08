In anteprima una clip della divertente commedia ’30 anni (di meno)’, al cinema con Plaion Pictures dal 21 agosto.

Arriva al cinema dal 21 agosto la commedia 30 anni (di meno) di Mauro Graiani, grazie a Plaion Pictures. Nella pellicola, un eccezionale cast corale che riunisce alcuni tra i campioni della risata tricolore come Massimo Ghini, Nino Frassica, Antonio Catania e Claudio Greg Gregori, oltre a nuovi promettenti talenti come Claudio Colica, Claudio Casisa, Leonardo Ghini e Giulia Elettra Gorietti. Nel cast anche Fabrizio Nardi e Milena Miconi.

Come anticipa il trailer, tre sessantenni – Diego (Massimo Ghini), Marco (Antonio Catania) e Maurizio (Claudio Greg Gregori) – ricoverati per differenti patologie si trovano a condividere mal volentieri l’unica stanza disponibile di una clinica privata. Una convivenza forzata che li porterà a vivere un’inaspettata ed esilarante avventura e a prendersi gioco del tempo che passa.

Marco, cardiopatico, depresso e vedovo dopo trent’anni di matrimonio con la sua adorata Adelina, sembra essersi arreso alla vita dopo la perdita della moglie. La visita a sorpresa della cognata Anna (Federica Cifola), siciliana come lui, è l’epifania che mette in moto la storia: la donna si dichiara da sempre segretamente innamorata di lui, e questa rivelazione riaccende la voglia di vivere in Marco.

Convinti di aver acquistato su un sito cinese una pillola capace di favorire le prestazioni sessuali del timido Marco, in vista di un appuntamento romantico con Anna, i tre uomini si ritrovano invece all’improvviso catapultati in una situazione ai limiti dell’immaginabile e… più giovani di trent’anni!

30 anni (di meno): la trama del film

Consci di avere per le mani una seconda occasione imperdibile da cogliere al volo, i tre neo-trentenni – interpretati da Leonardo Ghini (Amici per la pelle), Claudio Casisa (Un mondo sotto social) e Claudio Colica (Natale a tutti i costi) – fuggono dalla clinica ed escogitano un piano per mettere in commercio la pillola miracolosa, mentre approfittano della loro nuova condizione per fare tutto ciò che alla loro (vera) età gli era fisicamente precluso. Fra incidenti di percorso e caratteri difficili da conciliare, i tre si troveranno protagonisti di situazioni surreali e gag esilaranti, ma avranno anche il tempo di riflettere sulla vecchiaia e utilizzare il loro superpotere per aggiustare oggi i torti e gli errori di ieri.



Prodotta da Camaleo srl in coproduzione con Film District e con il contributo della Regione Lazio – 30 anni (di meno) – commedia folle e politicamente scorretta sul tempo che passa, sarà nei cinema dal 21 agosto con Plaion Pictures.

La clip in esclusiva

Nella clip, Massimo Ghini e i neo-trentenni Claudio Casisa (Un mondo sotto social) e Claudio Colica (Natale a tutti i costi) – fuggiti dalla clinica e in cerca di un rifugio – escogitano un piano per mettere in commercio la pillola miracolosa. Consci di avere per le mani un’occasione imperdibile e approfittando della loro nuova condizione fisica, i tre intraprendono un rocambolesco viaggio verso Tivoli alla ricerca del famigerato Ubaldo Il chimico per fare analizzare la pillola della giovinezza e brevettarla a loro volta.