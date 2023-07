OnePlus annuncia la limited-edition OnePlus 11 5G × Genshin Impact Custom Gift Box, una speciale scatola da collezione a tema Genshin Impact.

OnePlus entra nel mondo dei videogiochi con OnePlus 11 5G × Genshin Impact Custom Gift Box. Il marchio tecnologico globale OnePlus ha annunciato questa speciale edizione, che include il più recente flagship smartphone del brand (OnePlus 11) e una speciale scatola da collezione a tema Genshin Impact. La limited-edition ha una disponibilità limitata di soli cento pezzi in tutta Europa e rappresenta il perfetto connubio tra artigianalità, gioco e prestazioni di alto livello.

Per gli appassionati di gaming pronti ad entrare in azione, OnePlus annuncia anche sconti imperdibili per OnePlus 11 Standard Edition. Per un periodo limitato, infatti, la versione da 16GB+256GB sarà scontata di 100 euro e accompagnata da un omaggio. Infine, OnePlus annuncia il prezzo e la disponibilità della sua prima tastiera meccanica, Keyboard 81 Pro, presto disponibile in tutta Europa.

OnePlus 11 5G × Genshin Impact Custom Gift Box

Genshin Impact è un action RPG open world free-to-play, sviluppato da HoYoverse per Android, iOS, PC e PlayStation. Il gioco supporta 15 lingue ed è stato rilasciato per la prima volta nel settembre 2020. OnePlus 11 5G × Genshin Impact Custom Gift Box offre un insieme di contenuti personalizzati, fondendo perfettamente il design dei personaggi di Genshin Impact con la caratteristica cultura culinaria di Liyue. La struttura e le decorazioni della scatola stessa mostrano quattro tecniche diverse, con i toni del rosso che simboleggiano l’elemento Pyro di Xiangling e la sua iconica personalità.

All’apertura della box, lo sguardo viene colpito da una vivace rappresentazione del porto di Liyue, con i personaggi di Xiangling e Guoba disegnati sui lati. Una decorazione appositamente creata per diventare l’ornamento perfetto per i desktop di tutti gli appassionati di Genshin Impact. Incluso nella confezione c’è il flagship OnePlus 11 Standard Edition, il più potente e veloce smartphone OnePlus realizzato fino ad oggi. OnePlus 11 presenta una fotocamera Hasselblad di terza generazione per dispositivi mobili, il famoso Alert Slider OnePlus e un design elegante e moderno.

Tutto per gli appassionati di gaming

Supportato dalla piattaforma mobile Snapdragon 8 Gen 2 con fino a 16 GB di RAM LPDDR5X e dotato di HyperBoost Gaming Engine – disponibile con OxygenOS 13 – OnePlus 11 offre un’esperienza fast & smooth, perfetta per gli appassionati di gaming. Disponibile per l’acquisto a partire dal 26 luglio, la confezione regalo personalizzata OnePlus 11 5G × Genshin Impact ha un prezzo di 919 euro. Inoltre, i clienti che acquisteranno OnePlus 11 Standard Edition (16GB+256GB) riceveranno uno sconto di 100 euro e una custodia per telefono o cuffie Type-C in omaggio.

Gli ordini di qualsiasi OnePlus 11 (16GB+256GB) effettuati tra il 26 e il 31 luglio riceveranno infine un paio di OnePlus Buds Pro 2 in omaggio, fino a esaurimento scorte. I clienti sono anche invitati a partecipare al sorteggio Notify Me per vincere uno dei pezzi in edizione limitata.

La Keyboard 81 Pro

Dopo molte anticipazioni dal suo annuncio nel febbraio 2023, la tastiera Keyboard 81 Pro è la prima tastiera meccanica di OnePlus. È stata progettata in collaborazione con Keychron, uno dei principali produttori di tastiere meccaniche a livello globale, e con l’aiuto della stessa community di OnePlus.

La personalizzazione è al centro della tastiera Keyboard 81 Pro, grazie alla presenza di interruttori hot-swap e pulsanti, illuminazione RGB e quadranti riprogrammabile. La tastiera supporta Windows, OSX e Android attraverso entrambe le connessioni cablate e wireless, in modo che gli utenti possano sfruttarle esattamente come desiderano.

La tastiera Keyboard 81 Pro è disponibile in due colorazioni, Winter Bonfire e Summer Breeze, al prezzo di 249 euro. Le prevendite per la tastiera Keyboard 81 Pro sono aperte dal 18 luglio, mentre sarà possibile acquistare il dispositivo a partire dal 26 luglio.