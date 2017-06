Un anno fa la scomparsa di Bud Spencer: ricordiamo l'attore tra successi sportivi e cinematografici

di Grazia Cicciotti - 26 Giugno 2017

Un anno fa moriva Bud Spencer: dallo sport alla carriera al cinema con Terence Hill

E’ scomparso a Roma il 27 giugno dello scorso anno Bud Spencer, nome d’arte dell’attore e pallanuotista Carlo Pedersoli. Sì, perché la carriera di Bud - come molti sapranno - inizia in piscina e non senza successi. In vasca, è stato il primo italiano a scendere sotto il minuto nei 100 m stile libero ed è stato più volte campione italiano di nuoto a stile libero e in staffetta.

Dopo le Olimpiadi di Melbourne, tuttavia, qualcosa in Carlo cambiò: pur continuando la carriera sportiva, il matrimonio con Maria Amato (figlia del produttore cinematografico Giuseppe Amato) nel 1960 lo mise a contatto con una realtà diversa.

Bisogna però aspettare il 1967 per Dio perdona… io no!, che lo vede per la prima volta in coppia con Terence Hill. È il primo dei tre western diretti dal regista Giuseppe Colizzi, ma anche il primo di una lunga serie di film che hanno fatto la storia del cinema italiano. In totale, i due attori gireranno insieme diciotto film, sedici dei quali come coppia protagonista: le pellicole renderanno i due famosi in tutto il mondo e indelebili nella memoria di chi con quei film è cresciuto o semplicemente cambiato un po’, ridendo di gusto delle avventure dei due compari.

foto@UfficioStampa