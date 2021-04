Tommaso Zorzi, le frecciatine per Barbara D’Urso: cosa dice sulla conduttrice e sullo scoop ‘rubato’ di Domenica Live

A Il Punto Z, Tommaso Zorzi non risparmia qualche frecciatina diretta a Barbara D’Urso, coinvolgendo anche la sua ospite Sonia Bruganelli.

Cominciano a volare stracci tra Tommaso Zorzi e Barbara D’Urso, con il vincitore del Grande Fratello Vip che ha deciso di non risparmiare qualche frecciatina velenosa nei confronti della conduttrice, più volte nominata nel corso della terza puntata de Il Punto Z. Ma cosa avrà mai detto Tommy nei confronti di Carmelita?

LEGGI ANCHE: — Paolo Bonolis commenta con pungente ironia Barbara D’Urso: come la definisce

Tra Tommaso Zorzi e Barbara D’Urso è guerra aperta? L’opinionista dell’Isola dei Famosi le ha lanciato qualche frecciatina nel corso de Il Punto Z. Foto: Kikapress, Mediaset, Red Communications

Il Punto Z: Tommaso Zorzi e la frecciata a Barbara D’Urso

Andiamo con ordine. Pur essendo stato per anni ospite dei programmi della D’Urso, negli ultimi tempi Tommaso Zorzi si è allontanato notevolmente da Barbara, al punto di aver puntualmente disertato ogni apparizione nei suoi salotti televisivi.

Ebbene, durante l’ultima puntata de Il Punto Z, il buon Tommy ha svelato un pettegolezzo: “Mi hanno fatto sapere che Barbara D’Urso appena ha capito che Akash stava per fare il mio nome in una delle sue trasmissioni ha risposto che lei non ne sapeva niente e non voleva che le venisse detto assolutamente niente”.

Quindi ha affondato il colpo, ‘rubandole’ lo scoop: “Barbara, sappi che io invece ti nominerò sempre perché sei una professionista. Ti stimo e non credo a queste cattive lingue che appartengono solamente ai programmi trash e non a te. Quindi partendo proprio da Barbara D’Urso vi presento il mio nuovo ospite. Avrebbe dovuto dire tutta la sua verità domenica prossima a Domenica Live e invece lo abbiamo preso prima noi. Si tratta di Pedro Pablo Akash Kumar”.

"Barbara sappi che io ti nominerò sempre, perché sei una grande professionista e non credo alle malelingue che appartengono al trash"



DIRETTAMENTE L'ARCO TI AMO TOMMASO #ilpuntoz #tzvip pic.twitter.com/wwIdIiHMXH — 𝖓𝖔𝖊𝖒𝖎. 🍒 (@bbevemosedubire) April 21, 2021

Il dissing a Barbara D'urso STO VOLANDOOO#IlPuntoZ — n; ☁ (@tobehonest__s) April 21, 2021

Zorzi e la frecciata alla D’Urso con Sonia Bruganelli

Ma, a Il Punto Z, Tommaso Zorzi ha ospitato anche Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, facendole una domanda a bruciapelo che ha visibilmente cercato di mettere un po’ di pepe in casa Mediaset.

“Quanto ha goduto Paolo Bonolis nel momento in cui ha saputo che i suoi ascolti hanno battuto quelli della D’Urso?”, ha chiesto.

Sonia è scoppiata a ridere, prima di rispondere alla frecciatina in maniera politically correct: “E la seconda domanda? A parte gli scherzi, siamo contenti degli ascolti così alti della domenica che non andava bene da così tanto tempo. Non è una guerra personale, è il piacere di far bene”.

Quel che è certo è che se tra Tommaso Zorzi e Barbara D’Urso non c’è una guerra a suon di frecciatine, dobbiamo trovare un modo per definire quanto sta succedendo…

Tommaso che chiede a Sonia se Bonolis è contento di aver fatto più ascolti di Barbara D'Urso #ilpuntoz momento imperdibile questa sera alle 20.45 🔥🔥🔥#tzvip pic.twitter.com/jEifVGPiM3 — MasterBB (@MasterAb88) April 21, 2021

Foto: Kikapress, Mediaset, Red Communications