Grandi progetti per Tommaso Zorzi, pare che sarà promosso in prime time con un programma tutto suo: il gossip svelato a ‘Ogni mattina’

Tommaso Zorzi è lanciatissimo sia in tv che sui social, l’uomo dei record sta vivendo un momento di eccezionale popolarità e all’orizzonte spuntano grandissimi progetti con Mediaset: pare infatti sia in procinto di presentare un programma in prima serata su Italia 1.

Zorzi, in arrivo un programma su Italia 1? Cos’hanno spifferato su TV8

Il gossip che scotta è stato lanciato a ‘Ogni mattina’ di Adriana Volpe dall’esperto tv Santo Pirrotta che ha spifferato qualche succulento dettaglio in merito alle prossime mosse dell’opinionista de L’Isola dei Famosi e vincitore del GF VIP.

Ad #OgniMattina Santo Pirrotta sostiene sia in arrivo un nuovo progetto per Tommaso Zorzi. pic.twitter.com/I4W5EcTzGR — disagiotv (@disagio_tv) April 26, 2021

Secondo il ben informato ospite di TV8, infatti, la rete ha voluto premiare Zorzi con un programma a metà tra il suo late show, di cui abbiamo avuto un assaggio già all’interno della casa del GF VIP e un talk show che possa coinvolgere di più i giovani.

Il progetto televisivo, di cui tuttavia non si conoscono tempistiche e modalità di messa in onda, dovrebbe andare in prime time e Zorzi figurerebbe addirittura come produttore, insieme a Leonardo Bongiorno – figlio del compianto Mike – con cui Tommaso ha una casa di produzione.

Tommaso Zorzi conduttore? Presto in prima serata, il rumor

Attendiamo conferme in merito alla grande novità che riguarderebbe il giovanissimo influencer, staremo a vedere se le promesse per una fulgida carriera in tv saranno mantenute. Al momento, però, continua a fare un ottimo lavoro a L’Isola dei Famosi e con il suo ‘Punto Z’ su Mediaset Play, ma siamo sicuri che questo è soltanto l’inizio.

Foto: Mediaset/RedCommunications