Tommaso Zorzi batte tutti i record: i fan scatenati dal Punto Z al Maurizio Costanzo Show

Tommaso Zorzi da record: con Il Punto Z al Maurizio Costanzo Show riesce a raccogliere un successo straordinario. Ecco cosa ha combinato

La presenza di Tommaso Zorzi al Maurizio Costanzo Show come ospite fisso è ormai di volta in volta motivo di giubilo: il vincitore del Grande Fratello Vip è riuscito a battere un record con il suo ‘Punto Z’, un obiettivo che nessuno era riuscito ancora a raggiungere. Ma cosa avrà mai combinato il buon Tommy?

LEGGI ANCHE — Maurizio Costanzo Show, il ‘passo indietro’ di Zorzi per Malika: il bellissimo gesto commuove

Tommaso Zorzi batte tutti i record possibili al Maurizio Costanzo Show: con Il Punto Z l’influencer buca Twitter e ‘rompe’ il sito di Mediaset. Foto: Red Communications

Il Punto Z: Tommaso Zorzi batte tutti i record al MCS

Andiamo con ordine. Nel suo Il Punto Z, Tommaso ha ospitato Francesco Oppini, con il quale ha parlato della loro amicizia, di quanto avvenuto nella casa del Grande Fratello Vip e dell’intimità che hanno raggiunto.

Un momento veramente memorabile per tutti quelli che hanno seguito il GF Vip e tutto ciò che è successo tra di loro. Ma Tommaso Zorzi (con la complicità di Oppini e Maurizio Costanzo) è riuscito a combinare anche un piccolo guaio, un record assoluto che potrebbe causargli qualche problema, ovviamente in maniera ironica!

“Abbiamo fatto crashare il sito di Mediaset per troppi collegamenti. Linea a San Vittore”, ha scritto infatti l’influencer su Twitter. E a quanto pare è vero: Mediaset Play ha raccolto così tanti accessi da andare in down!

"Quello che abbiamo io e Francesco è più di una storia” #MaurizioCostanzoShow @tommaso_zorzi pic.twitter.com/211Vzn5D2P — Maurizio Costanzo (@Costanzo) April 14, 2021

Abbiamo fatto crashare il sito di Mediaset per troppi collegamenti. Linea a San Vittore. #IlPuntoZ — Tommaso Zorzi (@tommaso_zorzi) April 14, 2021

Il successo di Tommaso al MCS nelle tendenze Twitter

Ma oltre a far crashare il sito di Mediaset, Tommaso Zorzi è riuscito a battere un altro record. Innanzitutto, la sua presenza fissa nel programma di Maurizio Costanzo, ha fatto balzare il MCS in testa alle tendenze di Twitter. Un record condiviso anche dall’hashtag #ilpuntoz, che a sua volta è stato primo sul social network cinguettante.

Rispettivamente, poi, l’hashtag #MaurizioCostanzoShow è balzato all’undicesimo posto nel mondo, mentre #ilpuntoz è salito addirittura fino all’ottavo posto. E questo per non parlare per gli altri hashtag legati al buon Tommy, come #goldentrio… Insomma, il successo di Tommaso Zorzi continua imperterrito: tutto quello che tocca si trasforma in oro!

Foto: Red Communications