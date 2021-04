Tommaso Zorzi può avere una carriera come quella di Rosario Fiorello? Ecco la suggestione dopo la conferma al Maurizio Costanzo Show

Tommaso Zorzi è ormai ospite fisso del Maurizio Costanzo Show, tanto che i paragoni con un altro celebre showman ormai fioccano da ogni dove: ma davvero il vincitore del Grande Fratello Vip può essere il nuovo Fiorello?

Tommaso Zorzi può essere il nuovo Fiorello? Quante somiglianza tra lui e lo showman siciliano! Foto: Red Communications

Tommaso Zorzi come Fiorello? Sul web fioccano i parallelismi

Partiamo dal principio. In molti non ricordano forse che all’inizio della carriera, dopo il successo di Karaoke, Fiorello trovò qualche difficoltà ad affermarsi in tv. Fu allora provvidenziale l’intervento di Maurizio Costanzo, che portandolo nel cast de La febbre del venerdì sera e poi di Buona Domenica contribuì fortemente al suo rilancio, tanto che ancora oggi Rosario è uno degli showman più apprezzati d’Italia.

Ebbene, dopo le apparizioni di Tommaso Zorzi nelle prime due puntate del Maurizio Costanzo Show e la sua conferma come ospite fisso, in molti sul web hanno cominciato a fare parallelismi, augurando al buon Tommy lo stesso successo di Fiorello…

I messaggi dei fan: “Tommy può diventare come Fiorello”

“Costanzo fu uno dei primi a puntare e lanciare Fiorello, che sia un buon auspicio Tommy”, ha scritto ad esempio un fan.

E un altro ricorda: “Chi conosce la storia di Fiorello sa che Maurizio l’abbia praticamente salvato. La riconoscenza che ha negli occhi è papabile”. E c’è chi conferma: “Fiorello che ebbe la benedizione di Maurizio”

Poi però partono gli auspici: “Ricordiamo che a Costanzo va riconosciuto anche il merito di aver intuito che Fiorello avesse in sé molto, molto di più di quanto il Karaoke gli permettesse di mostrare, e di avergli permesso di fare in diretta la gavetta da showman”.

E l’augurio, quindi, non può che essere uno solo: “A Tommaso Zorzi auguro una carriera come quella di Fiorello, pian piano spero che riesca”.

Foto: Kikapress, Red Communications