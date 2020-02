Stasera in tv, Le Iene anticipazioni: le sardine citofonano a Matteo Salvini

Le Sardine che citofonano ai politici italiani, i protagonisti di Sanremo che si esibiscono in esilaranti performance, un’intervista a un grande cantautore contemporaneo. C’è questo e altro ancora nelle anticipazioni della nuova puntata de Le Iene in onda giovedì 13 febbraio in prima serata su Italia 1. Per questa nuova stagione, la conduzione torna a essere affidata al trio maschile formato da Giulio Golia, Filippo Roma e Matteo Viviani e da quello tutto al femminile composto da Nina Palmieri, Roberta Rei e Veronica Ruggeri.

Anticipazioni Le Iene: Sardine citofonano a Salvini

Come annunciato nelle consuete anticipazioni via social lanciate dalla redazione de Le Iene, nella prossima puntata dello show di Italia 1 andrà in onda un’intervista a Matteo Sartori.

Il giovane leader del movimento delle Sardine non si sottrarrà alle domande degli spietati inviati e si cimenterà in una originale conversazione con i politici italiani.

Suonerà, infatti, a un simpatico citofono che riunisce in un ipotetico condominio Beppe Grillo, Matteo Renzi, Giuseppe Conte, Giorgia Meloni, Sergio Mattarella e Matteo Salvini.

A ognuno di loro Sartori potrà rivolgere domande o elargire suggerimenti. “Come fa a tenere insieme un movimento che si sta sgretolando?” chiede ad esempio al comico genovese fondatore del M5S. “Ma lei è quello che voleva vincere in Emilia Romagna e invece ha perso di 8 punti?” è la domanda posta invece al leader della Lega.

Cos’altro andrà in onda

Durante la settimana sanremese Le Iene sono volate nella città dei fiori. Stefano Corti e Alessandro Onnis sono andati alla ricerca di tutti i protagonisti del Festival costringendoli a cantare la loro improponibile canzone.

Spazio ancora alla musica con una intervista a uno dei più grandi cantautori italiani contemporanei, Brunori Sas. L’artista calabrese racconterà di sé e parlerà del suo nuovo album Clip!

Ricordiamo, inoltre, che da martedì 25 febbraio, sempre in prime-time, si torna inoltre al consueto doppio appuntamento settimanale con la puntata condotta da Alessia Marcuzzi e Nicola Savino con la Gialappa’s Band.