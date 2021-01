Sanremo si avvicina e Amadeus si ritrova con diverse “gatte da pelare”, in primis la presenza o meno del pubblico. Il prefetto di Imperia Alberto Intini ha chiaramente vietato l’ingresso di persone paganti o su invito per assistere alla kermesse musicale della Città dei fiori.

“Una cosa è certa, scontata per loro e per noi: Sanremo non sarà un evento pubblico e questo è evidente”.

Anche il sindaco Biancheri ha fatto sapere all’AdnKronos:

“La presenza del pubblico pagante è ovviamente esclusa in partenza, è il dpcm che lo dice e infatti per questa edizione non è mai stato proposto dalla Rai. D’altronde non ho mai sentito parlare nemmeno di invitati”.