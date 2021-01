Sanremo 2021, Marco Mengoni al Festival? Cosa emerge sui social

Sappiamo già chi sono cantanti in gara a Sanremo 2021, ma non chi saranno gli ospiti… anche se sui social spunta prepotentemente il nome di Marco Mengoni

Conosciamo ormai tutti la lista dei cantanti in gara al Festival di Sanremo 2021, ma c’è ancora il massimo riserbo sui super-ospiti: dal web però arriva un’esplicita richiesta di tantissimi telespettatori, che chiedono a gran voce la presenza sul palco di Marco Mengoni.

Tutti vogliono Marco Mengoni a Sanremo 2021

Andiamo con ordine. Una fanpage del Festival di Sanremo ha esordito su Twitter con una domanda all’apparenza molto semplice: “Chi vorreste come ospiti a Sanremo quest’anno?”

Le risposte arrivate dagli internauti sono state stupefacenti, tanto che tutti sembrano concordare sul fatto che sul palco di Sanremo 2021 debba salire soprattutto una persona: Marco Mengoni. È lui il super-ospite più atteso, amato ed osannato. Tutti (o quasi) vogliono vederlo tornare là dove nel lontano 2013 vinse con L’Essenziale.

La richiesta dei fan entusiasti: “Mengoni all’Ariston!”

E, in effetti, basta scorrere i commenti per leggere pareri entusiasti di fan che da ogni dove sono accorsi per far sentire la propria voce.

“Marco Mengoni: Con lui aumenta il livello della qualità di ogni trasmissione”, esordisce un tweet. E un altro le prova tutte, tra hashtag e menzioni: “Marco Mengoni, @mengonimarco e #MarcoMengoni… in attesa del nuovo album ci delizierebbe con Venere e Marte e magari con qualche cover così, a caso…”

Qualcun altro invece mette in chiaro le enormi potenzialità del buon Marco come super-ospite: “Potrebbe cantare il suo nuovo brano o qualsiasi altro brano, cover, refrain ecc e fare meraviglie!”

E addirittura arriva un commento in spagnolo che recita: “MARCO MENGONI, el mejor artista italiano de los últimos años. Y verlo como invitado en Sanremo una vez mas sería un gustazo para todos los seguidores del festival en España” (in italiano: Marco Mengoni, il miglior artista italiano degli ultimi anni. E vederlo ancora una volta come invitato a Sanremo sarebbe un vero piacere per tutti gli appassionati del Festival in Spagna).

Amadeus, dunque, è avvertito: tutti vogliono Marco Mengoni a Sanremo 2021!

Foto: Kikapress