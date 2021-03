Ritoccàti 2, Federico Cesari: “Finalmente ho unito le mie due passioni”. Intervista

La seconda stagione di Ritoccàti su Sky Uno: dal lunedì al venerdì alle 20:10 vi terrà compagnia con nuove storie e tanto divertimento.

Da lunedì 22 marzo arriva su Sky Ritoccàti 2, la serie comedy diretta da Alessandro Guida dedicata alla chirurgia estetica. Prodotta da Mr Moody la serie andrà in onda dal lunedì al venerdì, alle ore 20.10 su Sky Uno (Canale 108), sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go, su smartphone, tablet e pc, anche in viaggio nei paesi dell’Unione Europea, e in streaming su NOW.

LEGGI ANCHE — Liliana Fiorelli ci racconta la prima stagione di Ritoccàti

Ritroveremo il cast della prima stagione e a questi si aggiungono delle new entry come il personaggio interpretato da Federico Cesari.

“È stata un’esperienza veramente molto bella, è stato come entrare all’interno di una famiglia. – ci racconta Federico nella nostra intervista – Non avevo mai toccato l’aspetto comedy è stata un’esperienza che mi ha arricchito molto a livello lavorativo. Ho assorbito molto dagli attori comici con cui ho lavorato”.

Nel cast ci sono Michela Giraud, Liliana Fiorelli, Giancarlo Commare, Neva Leoni, Angelica Massera, già protagonisti della prima stagione.

“Tutto il cast è stato riconfermato – racconta il regista Alessandro Guida ai nostri microfoni – Non è una cosa scontata e ne siamo molto orgogliosi. Rispetto alla prima serie, saranno puntata più lunghe e questo ci ha permesso di poter sviluppare la storia in maniera orizzontale, inserendo nuovi personaggi come quello di Sergio interpretato da Federico Cesari“.

In questa seconda stagione di Ritoccàti spazio dunque alle storie che riguardano lo studio del professor Basoccu.

“Questa seconda stagione – dichiara il Professor Giulio Basoccu – è stata, di nuovo, un’esperienza straordinaria e per di più arricchita dalla possibilità di dare una struttura più articolata al racconto, che ci ha consentito di narrare meglio e in chiave leggera, vizi e virtù della vita che ruota attorno allo studio di un chirurgo estetico.”

“Con questa serie i miei due mondi si sono finalmente incontrati – ci racconta Federico, che oltre ad essere un attore è studente di medicina – Ho potute recitare alcune battute senza dover andare a cercare il significato su internet! A livello pratico non ho applicato tante delle mie conoscenze, forse qualcosa nel rapporto medico paziente. Ma si tratta di una serie in cui i pazienti sono decisamente sopra le righe ed estremi, ci troviamo in situazioni paradossali”

Ritoccàti: la seconda stagione e il cast con tanti nuovi volti

Un cast giovanissimo e di grandi talenti quello diretto da Guida nella seconda stagione di Ritoccàti.

“Sul set c’era anarchia, ma io sono contento – ci spiega il regista – Ho ritrovato l’atmosfera di quando ero al liceo al laboratorio di cinema dove c’era confusione sì ma anche spazio per la creatività. Tutti gli attori in questa serie si sentono parte del progetto e sono liberi di ‘proporre’ ‘improvvisare’. Federico l’ho scelto non solo perché sono un suo fan e perché lo trovo talentuoso, ma conoscendolo volevo provare a lavorare con lui sulla comicità, registro che raramente ha sperimentato nei suoi lavori fino ad oggi.”

Questa seconda stagione, ancor più della prima, porta in scena l’ironia. Perché per non invecchiare c’è solo una cosa meglio della chirurgia: sorridere.

Crediti foto@Sky, @Studio Medico Basoccu, @Giuseppe Foglia