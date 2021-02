Paolo Bonolis, ‘ancora repliche?’: fan furiosi per la scelta di Mediaset su Ciao Darwin e Avanti un altro!

Fan inferociti per la decisione di Mediaset di mandare su Canale 5 repliche di Ciao Darwin, nell’attesa di vedere le nuove puntate di Avanti un altro

Paolo Bonolis sarebbe potuto essere la punta di diamante tra i conduttori Mediaset, ma quest’anno, complice anche la pandemia, i suoi programmi – la cui forza, oltre alla sua bravura e al rapporto con Luca Laurenti, è il coinvolgimento del pubblico – è rimasto quasi sempre in panchina.

Paolo Bonolis, quando lo vedremo di nuovo in tv?

Anche se sono in programma le nuove puntate di Avanti un altro! a partire dal prossimo 8 marzo, Mediaset ha preso una decisione che ha fatto storcere il naso a molti fan del conduttore.

Verranno infatti trasmesse le repliche del meglio di Ciao Darwin da metà marzo, ma il pubblico sembra esasperato della messa in onda di puntate vecchie:

"leggo su TvBlog che Canale 5 ha in programma il MEGLIO DI #CiaoDarwin in prima serata. Raga stiamo a febbraio, non è luglio. Ripeto, NON È luglio"

Oppure c’è chi si dice esterrefatto per il trattamento subito da Bonolis in casa Mediaset:

"Bonolis é la storia della tv e gli lasciano solo un programma?? Imbarazzante #AscoltiTv"

"Bonolis rimasto fermo per un anno intero e ripescato solo per le repliche di Ciao Darwin e un'ospitata di C'è Posta. Che spreco assurdo per lo spettacolo italiano. #CePostaPerTe"

"Ma possono trattare Canale5 come una Mediaset Extra qualsiasi ? Che poi non capiscono che finché trasmettono le repliche di Ciao Darwin, Bonolis non farà una nuova edizione"

Stanno messi molto male.