Orietta Berti al GfVip7: niente esclusiva per Mediaset? Intanto si parla di una grande sorpresa per i fan 

Orietta Berti si prepara per il suo ruolo di opinionista al GF Vip 7 ma non solo: ecco dove la vedremo in tv

Stefania - - Ultimo aggiornamento

Dopo la consueta pausa estiva, il palinsesto televisivo di Mediaset trasmetterò una nuova edizione del GF Vip, la settima che riguarda i volti più famosi della tv. LEGGI ANCHE : — GF Vip, i Tik Toker che entreranno nella casa: i possibili nomi e perchè si punta su di loro I cambiamenti e le novità della nuova edizione partono dagli opinionisti che affiancheranno in studio il conduttore Alfonso Signorini: Sonia Bruganelli e Orietta Berti. La cantante è alla sua prima esperienza di questo tipo. Il GF Vip però non sarà l’unico impegno televisivo di Orietta Berti: DavideMaggio.it ha infatti svelato che Orietta sarà presente anche sulle reti Sky con Mara Maionchi e Sandra Milo per una nuova stagione di “Quelle brave ragazze”. Inoltre, Orietta Berti sarà anche la protagonista di un suo one woman show, come hanno fatto in passato Iva Zanicchi e Michelle Hunziker. Una grande sorpresa per i fan che attendono di vederla e di ripercorrere con lei la sua lunga carriera. Dietro le quinte dunque si vocifera dell’assenza di una vera e propria esclusiva televisiva con Mediaset, il che renderebbe possibile per la cantante collaborare anche con altre reti. Foto: Kikapress