GF Vip, i Tik Toker che entreranno nella casa: i possibili nomi e perchè si punta su di loro

Sono diversi i nomi di Tik Toker che circolano riguardo al prossimo GF Vip: ecco per quale motivo e di chi si tratta

Vi siete accorti che in questi giorni si sta parlando molto dei possibili nomi dei concorrenti del prossimo GF Vip con particolare riferimento al mondo dei Tik Toker? Ma perché mai si sta puntando tanto su queste nuove star dei social? C’è qualcosa dietro? Andiamo a scoprire di cosa si tratta…

Tik Toker al GF Vip: ecco di chi si tratta

Andiamo con ordine e partiamo dal principio: tra i nomi che si fanno per il GF Vip 7 spuntano alcuni personaggi più o meno noti del mondo dei Tik Toker o comunque del web.

Il primo è George Ciupilan, dato ormai per certo come partecipante della settima edizione del reality grazie agli indizi lasciati su Instagram da Alfonso Signorini. Già concorrente de Il Collegio e de La Caserma, attualmente è un volto di TikTok ma anche di OnlyFans.

Altri nomi di TikTok che si fanno sono l’imprenditore Steven Basalari, la star a luci rosse Max Felicitas e Rita De Crescenzo, stella del social network di ByteDance dai discussi trascorsi con la Giustizia. Si parla anche di Patrizio Morellato, giovane romano che vanta oltre 3 milioni di follower… Ma una domanda resta: perché mai ci sono tanti Tik Toker in aria di GF Vip?

Perché mai ci sono tanti TikToker in aria di GFVip?

Secondo VeryInutilPeople, il tutto deriva dal fatto che molti TikToker stanno entrando nelle ‘content house‘, ovvero agenzie che creano contenuti digitali, come la Stardust (che ha sotto contratto George Ciupilan e Patrizio Morellato).

La stessa Stardust, ad esempio, è stata acquistata per il 30% da GEDI (che comprende La Repubblica, La Stampa, L’Espresso, Radio Deejay, Il Secolo XIX, Radio Capital e altri media). L’agenzia lavora quindi a stretto contatto con media e reti televisive per promuovere i propri personaggi facendoli partecipare a programmi televisivi di largo seguito, come appunto il GF Vip.

