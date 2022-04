Name that tune, Rocco Siffredi in versione Elodie: la performance che ha conquistato tutti 

Rocco Siffredi conquista tutti con la sua esibizione sulle note della canzone di Elodie

Su Tv8 è iniziato il game show musicale “Name that tune – Indovina la Canzone”, condotto da Ciro Priello e Fabio Balsamo.

Tra gli ospiti è comparso anche Rocco Siffredi che con la sua esibizione canora ha conquistato tutto il pubblico. L’ex attore porno infatti è stato protagonista di una divertente performance sulle note di “Bagno a mezzanotte”, il brano cantato da Elodie: immagini in bianco e nero come nel video della cantante, microfono per il playback e passi di danza eseguiti (quasi) alla perfezione.

Rocco Siffredi a Name That Tune: la reazione del pubblico

Nonostante la sua perfetta esibizione però, a vincere è stata Iva Zanicchi, che si è esibita sul brano de La Rappresentate di Lista “Ciao Ciao”

Gli utenti si sono riversati sui social a commentare le esibizioni, facendo salire Name That Tune nelle tendenze di Twitter.

“Con tutto il rispetto per Iva Zanicchi ma Rocco Siffredi versione Elodie per me ha vinto” ha scritto un utente. “Mi avessero detto che un giorno averi visto Rocco Siffredi ballare Elodie non ci avrei mai creduto” ha commentato un altro utente.

“Io lo sto riguardando sul serio e ancora una volta devo gridare al furto per il balletto di rocco, televoto truccato” ha ironizzato infine un altro spettatore.

L’appuntamento per una nuova puntata del game show è per martedì prossimo, sempre su Tv8.

Foto: MNComm