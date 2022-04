Pierpaolo Pretelli lo confessa su Giulia Salemi in diretta: cosa risponde a Rocco Siffredi

A Name that Tune, Rocco Siffredi parla con Pierpaolo Pretelli di Giulia Salemi: ecco quel dettaglio che sta facendo sognare i fan

Nella prima puntata di Name that Tune 3 è andato in scena un simpatico siparietto tra due concorrenti del programma: Rocco Siffredi e Pierpaolo Pretelli, che hanno parlato di Giulia Salemi in una maniera che farà sicuramente piacere alla bella influencer. Ma cosa avranno mai detto il suo fidanzato e il celebre pornattore durante il game show di Tv8?

A Name that Tune, Rocco Siffredi scherza con Pierpaolo Pretelli su Giulia Salemi, ma la risposta dell’ex gieffino fa impazzire i fan dei Prelemi. Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

Name that Tune 3: Rocco Siffredi e Pierpaolo Pretelli parlano di Giulia Salemi

Andiamo con ordine. Fabio Balsamo e Ciro Priello hanno esordito alla conduzione della terza edizioen di Name That Tune. La Squadra Donne era composta da Sabrina Salerno, Iva Zanicchi, Mietta e Michela Giraud. La Squadra Uomini, poi risultata vincitrice, era invece formata da Riki, Morgan, Rocco Siffredi e Pierpaolo Pretelli.

Nel momento in cui bisognava indovinare un personaggio misterioso, Rocco Siffredi ha guardato Pierpaolo Pretelli e gli ha detto: “Si chiama come tua moglie, come si chiama la tua donna? Silvia Salemi!”

“Ma mia moglie è Giulia”, ha risposto Pierpaolo, facendo subito impazzire i fan dei Prelemi.

Da tempo infatti si parla di nozze tra il bel Pretelli e la meravigliosa Giulia Salemi, coppia nata nell’edizione numero 5 del Grande Fratello Vip, tant’è che quelle parole pronunciate da Pierpaolo in risposta a Rocco Siffredi sembrano essere una conferma dell’imminenza di questo momento.

Sono tanti i fan della coppia che già sognano… arriverà presto davvero? D’altronde, a quanto pare, per Rocco Siffredi i due sono già sposati!

Photo Credits: Kikapress, per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy