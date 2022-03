Manila Nazzaro lancia una frecciata contro Jessica e Barù durante la diretta su Instagram 

Manila ringrazia i fan su Instagram e tira una frecciata a Jessica e Barù

Il Gf Vip ormai è giunto alla conclusione con la vittoria di Jessica Selassié. Ora che i giochi sono finiti, i vipponi sono tornai a casa e stanno rilasciando interviste e ringraziando i tanti fan che in questi mesi li hanno supportati, sia con il televoto che sui social network.

A tal proposito, Ieri sera Manila Nazzaro ha fatto una diretta su Instagram con il suo compagno Lorenzo, per ringraziare e rispondere alle domande dei suoi fan.

La frecciata di Manila Nazzaro contro Jessica e Barù

Durante la diretta, Manila ha affermato che i Jerù non sono mai esistiti, alludendo al fatto che tra Jessica e Barù in fondo non ci sia mai stato niente di concreto, come invece i fan speravano. “Io non ho mai visto l’esistenza dei jerù” ha dichiarato Manila, in diretta su Instagram.

I fan della coppia, ovvero i jerù, ci sono rimasti un po’ male, soprattutto perché hanno aiutato con il televoto proprio Manila per farle raggiungere la finale. Loro sì che esistevano, ma Manila si riferiva senza dubbio al rapporto troppo “fragile” e quasi inesistente tra i due concorrenti, che era costruito davvero sulle speranze di Jessica nei confronti di Barà e di chi li vedeva bene insieme.

Foto: Ufficio Stampa Endemol Shine Italy