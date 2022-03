GF Vip, Jessica e Barù avvistati insieme a Milano? La segnalazione fa ben sperare i fan dei Jerù

Jessica Selassié e Barù sono stati avvistati insieme a Milano? Sul web spuntano le indiscrezioni che fanno sognare i fan dei Jerù

L’hype sui Jerù è fortissimo anche dopo la fine del GF Vip, tant’è che in molti sul web stanno impazzendo di fronte all’indiscrezione di chi avrebbe avvistato Jessica e Barù insieme a Milano dopo la fine del reality show. Si tratta della verità o di una semplice speculazione?

Jessica e Barù sono stati avvistati insieme a Milano dopo la fine del GF Vip? La notizia sta facendo impazzire i fan dei Jerù. Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

GF Vip: Jessica e Barù avvistati insieme a Milano dopo la fine del reality show?

Andiamo con ordine. Stando agli esperti di gossip, dopo la fine del GF Vip Jessica e Barú non si sono più visti. La conferma arriva da Deianira Marzano che ha asserito che “dall’uscita non si sono più sentiti“, nonché da Amedeo Venza, che però dà qualche dettaglio in più: “dopo la finale non si sono più rivisti e fonti vicine a loro fanno sapere che Jessica non è trepidante di vederlo (e fa bene aggiungerei)“. Fin qui nulla di particolarmente nuovo, se non fosse che in molti hanno fatto notare che i Jerù si incontreranno presto negli studi di Verissimo per registrare le puntate riguardanti i concorrenti arrivati in finale.

Nel frattempo, però, su Instagram è spuntato un commento di un utente non meglio identificato che afferma che Jessica e Barù sono stati avvistati insieme a Milano. Si tratta di una notizia non confermata ma che ha fatto sì che molti dei sostenitori dei Jerù si aggrappassero a qualcosa per mantenere viva la speranza che tra i due possa nascere davvero qualcosa anche perché pare proprio che solo Jessica sia rimasta nel capoluogo lombardo, mentre Lulù e Clarissa sono ripartite in direzione Roma. Anzi, a dirla tutta, la 26-enne sarebbe rimasta a Milano proprio vedere Barú.

Non conosciamo la verità su queste affermazioni. Ma quanto sarebbe bello se fossero confermate? Il fandom dei Jerù – non a caso – è già in delirio!

