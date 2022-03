LOL 2, gaffe di Fedez e Matano durante l’imitazione di Virginia Raffaele: non riconoscono quel personaggio

La seconda serie di Lol - Chi ride è fuori è stata un successo, di risate e di pubblico ma i conduttori hanno fatto una piccola gaffe...

La seconda serie di Lol – Chi ride è fuori è stata un successo, di risate e di pubblico.

Tra i protagonisti indiscussi c’è Virginia Raffaele, che durante il programma ha sfoderato alcuni suoi cavalli di battaglia, personaggi che l’hanno resa un’imitatrice molto apprezzata.

Immancabile l’imitazione di Belen Rodriguez, questa volta con la particolarità delle gambe pelose, ma non sono mancati anche altri suoi imitazioni esilaranti.

Virginia Raffaele e quel personaggio che non tutti hanno riconosciuto

C’è uno dei suoi personaggi storici però che non è stato riconosciuto dai due conduttori: Fedez e Frank Matano.

Nella scena, Virginia fa irruzione con un accento latino, pronta a truccare Corrado Guzzanti: Frank Matano e Fedez l’hanno scambiata per una make up artist a cui le celebrità confessano i loro problemi durante la seduta di make up, in realtà il personaggio di Virginia è un altro.

Si tratta di Paula Gilberto do Mar, storica maschera dell’imitatrice che Virginia aveva già portato in scena molti anni fa ma anche in anni più recenti, ad esempio durante Quelli che il calcio del 2011 e lo show del 2016 “Stasera Casa Mika”.

Alcuni utenti in rete si sono accorti della gaffe di Fedez e Frank Matano: “Virginia Raffaele riporta in vita Paula Gilberto do Mar, l’esatto momento in cui Fedez sarebbe dovuto entrare a consegnarle la vittoria LOL 2 invece no, liquidata come “la make up artist che fa l’amica”… Che ignoranza”, “Fede e Matano non conoscono Paula Gilberto Do Mar”, “Io ho conosciuto Virginia proprio con Paula Gilberto Do Mar ed è stato bello rivederl* in un certo senso dopo anni”.

Foto: Kikapress