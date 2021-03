Raffaella Paleari è stata tra le concorrenti di Ciao Darwin 8; è rimasta nel cuore deglli spettatori che oggi l'hanno ritrovata a Forum

Gli spettatori si interrogano spesso sull’identità di chi partecipa ad alcuni programmi tv; sono forse attori? In alcuni casi la risposta è si. E può capitare che una persona che ha partecipato in programma finisco dopo un po’ di tempo in un altro. È il caso di Raffaella Paleari che da Ciao Darwin 8 è approdata a Forum da Barbara Palombelli nella puntata di lunedì 29 marzo.

Nel programma condotto da Paolo Bonolis, Raffaella si era resa protagonista di una gaffe che aveva molto divertito il pubblico e per questo si sono ricordati di lei della Chic della puntata nel viaggio nel tempo.

Dopo Ciao Darwin a Forum… il passo è breve #forum pic.twitter.com/vylaTA3doX — Donna Francisca (@donnafranzisca) March 29, 2021

#forum #forummediast questa tizia era svampita a Ciao Darwin ed ora è pure peggiorata pic.twitter.com/4TDytgnYnM — TeLaTrovoIo (@TeLaTrovoIo) March 29, 2021

Trentatré anni, bilingue, Raffaella è nata in Francia dove ha vissuto fino ai 17 anni per trasferirsi a Roma dove ha studiato recitazione. La sua partecipazione a Forum non deve stupire; dopo tutta la stessa Barbara Palombelli spiegò in un’intervista che non sempre i veri protagonisti delle storie sono presenti in studio.

“A volte, poche, vengono in studio i diretti interessati – aveva detto Barbara Palombelli – Altrimenti noi facciamo interpretare le parti in causa da chi, per un verso e per l’altro, è stato coinvolto realmente in vicende simili”.

E’ questo il caso che ha portato la protagonista di Ciao Darwin nello studio di Canale 5. Raffaella ha saputo rendere al meglio la vicenda raccontata, come testimoniano i commenti degli spettatori.

La Chic di #ciaodarwin ha fatto carriera. Sapevo che aveva del potenziale e infatti mi sta facendo volare altissimo. #Forum — Federica🌻 (@PiccolaAnima00) March 29, 2021

Crediti foto@Kikapress