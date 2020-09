Il giudice Melita Cavallo perde la pazienza ed allontano un uomo dall'aula, ma il pubblico non apprezza e si fa sentire sui social

Forum continua ad essere un programma molto seguito e molto amato dal pubblico televisivo: rispetto al passato i casi portati in studio sono messi in scena da attori e non raccontati dalle vere parti in causa, questo aggiunge un pizzico di “spettacolo” in più alle storie raccontate nello show di Barbara Palombelli.

Forum polemiche per un caso troppo “trash”

Non sempre però il pubblico gradisce e a volte volano accuse di eccessivo trash: è successo ad esempio con la puntata del 16 settembre, durante la quale il giudice Melita Cavallo ha presieduto una causa in cui si parlava di un argomento serio, la violenza in famiglia.

La storia era quella di una donna che denunciava violenze fisiche e verbali dal marito, acuitesi durante la quarantena e chiedeva la separazione con addebito oltre a una serie di misure per proteggere sè stessa e i figli dalla violenza del marito.

Durante il dibattimento è stato fatto esibire il figlio della signora, che ha composto un brano rap sul Covid19, e si è assistito anche ad una presa di posizione molto forte del giudice, che ha cacciato via l’uomo accusandolo di interrompere troppo spesso e con modi sgarbati la moglie.

La vicenda si è conclusa con sentenza favorevole alla signora Francesca, ma il pubblico ha giudicato il tutto troppo trash e c’è anche chi ha scritto che Rita Dalla Chiesa, storica conduttrice del programma, non lo avrebbe accettato.

Ciliegina sulla torta, c’è anche chi ha riconosciuto in Valerio il protagonista anche di una puntata del reality “Primo appuntamento” su Real Time. In generale comunque i commenti non sono stati positivi: “gli attori di oggi non hanno studiato bene la parte. troppi tentennamenti. menomale che melita li riprendeva“, ha scritto qualcuno, seguito da altri simili “Santi Licheri si sta rivoltando nella tomba per queste m***te“, “Pensare che, fino a quando c’era Rita dalla chiesa ecc, lo guardavo sempre volentieri questo programma con i miei… Mi piaceva un sacco! Adesso invece…”