L’Eredità, la gaffe sulla Torre Eiffel fa scoppiare l’ironia sui social

L'Eredità: la gaffe di una concorrente sulla Torre Eiffel fa il giro del web, facendo scatenare l'ironia dei social con risultati esilaranti

A L’Eredità abbiamo visto gaffe di ogni tipo, tanto che siamo ormai abituati agli scivoloni dei concorrenti, anche quando si sbagliano su qualcosa di grosso come la Torre Eiffel. Come? Non sapete di cosa stiamo parlando? Allora dobbiamo approfondire davvero!

L’Eredità: la gaffe sulla Torre Eiffel a Pisa

Partiamo dal principio. A L’Eredità, durante una delle sfide a due per evitare l’eliminazione, una concorrente si è trovata di fronte alla domanda “La città con la Torre Eiffel”. La sua risposta immediata, però, è stata un’ovvia gaffe, dato che ha detto di getto “Pisa”, per poi correggersi e dare la soluzione, ovvero “Parigi”.

Nel frattempo, però, il web è esploso completamente sulla questione, sfoggiando un’ironia impareggiabile.

Il web esplode dopo L’Eredità: la Tour Eiffel si sposta a Pisa

C’è chi già sogna di avere la famosa Tour a portata di mano, e ha scritto: “durante la pubblicità ho prenotato un volo per Pisa”, mettendo però una foto della Torre Eiffel.

Altri invece sono parsi piuttosto confusi. Un utente ha messo una foto della Tour Eiffel inclinata ad arte, con scritto “me la ricordavo diversa”. Un altro, invece, ha precisato: “una volta ero andato a Pisa e mi sono perso la Torre Eiffel”. E ancora: “sposto subito la Tour Eiffel a Pisa… Mappamondo che gira”.

Nonostante la grossolana gaffe sulla Torre Eiffel a Pisa, tuttavia, la concorrente de L’Eredità è arrivata poi fino in fondo, partecipando addirittura alla Ghigliottina (pur senza vincere il montepremi finale).

Photo Credits: Ufficio Stampa Rai