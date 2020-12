Il pubblico è pazzo di Cannoletta, il super campione de L'Eredità: sul web qualcuno lancia una proposta interessante sul suo futuro

Nelle ultime settimane i telespettatori Rai, ed in particolare i fan de l’Eredità, si sono perdutamente innamorati della competenza e della bravura di Massimo Cannoletta, leccese 46enne che ha girato due volte il mondo e sembra sapere tutto di tutto: sapiente e generoso, tutte le sere arriva agevolmente al gioco finale, quello della Ghigliottina, regalando sempre grandi emozioni.

Massimo Cannoletta e Alberto Angela insieme in un programma tv, i fan sognano

Massimo Cannoletta è un divulgatore per professione: ha girato il mondo -due volte- a bordo di una nave da crociera con il compito di illustrare ai passeggeri le meraviglie che avrebbero visto e tiene anche un podcast, Massimo 20, per raccontare quello che conosce. Una passione, quella per la divulgazione, che lo accomuna ad un altro grande amore dei telespettatori italiani: Alberto Angela.

Massimo Cannoletta ha più volte dichiarato che il suo sogno sarebbe fare divulgazione scientifica in tv e dopo l’Eredità ha già spiegato di voler investire tutto il capitale vinto in un progetto di lavoro che lo porterebbe di nuovo a girare il mondo, interagendo però con i suoi followers. Sui social c’è già chi ha iniziato a sognare un possibile duo: Alberto Angela e Massimo Cannoletta, alla guida magari di un programma scientifico.

Intanto nella puntata del 15 dicembre, Cannoletta è arrivato di nuovo al gioco finale ed ha perso per un soffio la vincita di 57.500 euro, una cifra che, se vinta, lo avrebbe portato a battere il record del programma, superando i 300.000 euro di montepremi totale.

Io farei partire una petizione, se già non c'è, per vedere un incontro tra #massimocannoletta e #albertoangela. Non oso immaginare la bellezza di un dialogo tra loro. Se poi fosse un programma…@RaiUno @Massimo20_IT #eredità #leredità #14Dicembre #latvquellabella — Giada_dadatour (@GDadatour) December 14, 2020

In attesa di sapere se questo ambizioso sogno potrà mai realizzarsi, stasera, mercoledì 16 dicembre, possiamo intanto gustarci lo speciale di Alberto Angela su Michelangelo Merisi, meglio conosciuto come il Caravaggio.