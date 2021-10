Le Iene, il video su Dayane Mello sconvolge il pubblico: la reazione sui social

La trasmissione Le Iene ha provato a raggiungere Nego, dopo che è stato eliminato dal reality brasiliano proprio a seguito dell'episodio con Dayane

Dayane Mello sta partecipando a un reality in Brasile e in tanti sostengono che sia stata letteralmente molestata da un altro concorrente: Nego Do Borel.

Della vicenda si sta occupando anche la trasmissione Le Iene, che ha provato a raggiungere Nego, dopo che è stato eliminato dal reality proprio a seguito dell’episodio con Dayane.

Gli approcci insistenti di Nego nei confronti di Dayane, fino a quello che sembra a tutti gli effetti un abuso, hanno sconvolto il pubblico che si è riversato sui social per esprimere il proprio disappunto.

“Non mi riprendo più dopo il servizio su Dayane”, “È importante parlarne e far casino”, “Nonostante fossi aggiornata ho il cuore a pezzi” sono alcuni dei commenti degli utenti sui social.



Persino Elodie, a fine servizio, si è espressa duramente contro Nego e ciò che ha fatto: “Dayane deve essere trattata come una vittima, perché lo è […] Mi fa inc….re vedere una ragazza che non può dire no […] come se ormai fosse troppo tardi per poter tornare indietro” ha spiegato Elodie.