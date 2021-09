Dayane Mello ha scoperto del sospetto stupro? La fake news che sta girando sulle lacrime della concorrente de La Fazenda

Durante il reality brasiliano A Fazenda è avvenuto qualcosa di grave nei confronti di Dayane Mello, che è stata vittima di un sospetto stupro

Si sta parlando molto del reality brasiliano A Fazenda e di un sospetto stupro che avrebbe coinvolto Dayane Mello. Praticamente, l’ex gieffina non si sarebbe ancora resa conto di quanto accaduta durante il programma tv, tant’è che in giro hanno cominciato a circolare delle fake news su di lei.

Dayane Mello ha subito uno stupro? Durante il reality brasiliano A Fazenda è avvenuto qualcosa di decisamente grave nei suoi confronti, ma tra fake news e interventi social ancora non si sa bene qual è la verità.

Dayane Mello: quello che sappiamo sul sospetto stupro

Partiamo dal principio. Il reality A Fazenda è il corrispettivo brasiliano del vecchio La Fattoria, andato in onda anche in Italia dal 2004 al 2009. Dayane Mello è una delle concorrenti dell’attuale edizione, nella quale è presente anche il cantante funk Nego de Borel.

Quest’ultimo è stato più volte accusato di aver fatto avanches troppo spinte nei confronti di Dayane Mello, nonché di essere stato a letto con lei mentre la stessa modella aveva bevuto decisamente troppo: è in questo contesto che è stato sospettato di aver messo in atto uno stupro o comunque un tentativo di approccio non consensuale nei confronti della 32-enne.

Cosa sa Dayane su quello che le è successo?

Nego de Borel è stato quindi squalificato dal reality, ma nel frattempo sui social ha cominciato a circolare un video, che ritraeva la modella brasiliana in lacrime. La caption diceva che Dayane Mello fosse scoppiata a piangere dopo aver saputo dello stupro.

Ad intervenire sulla questione è arrivato il giornalista Amedeo Venza, che su Instagram ha chiarito che si tratta di una fake news: a quanto pare, Dayane Mello non è ancora stata messa al corrente di quanto hanno visto i telespettatori brasiliani né di quello che può esserle accaduto.

