Isola, è accaduto dopo la pesante accusa di Laura su Nicolas. Cosa rivela Vaporidis 

Nicolas Vaporidis torna a parlare dell'episodio che l'ha scosso e sulle dichiarazioni di Laura Maddaloni

L’Isola dei Famosi scalda gli animi dei naufraghi e alcuni di loro sembrano sempre di più ai ferri corti. Tra malumori e nomination, spuntano altri dettagli su uno dei più recenti scontri avvenuti tra gli isolani.

Durante il daytime dedicato all’Isola infatti, Nicolas Vaporidis ha rivelato ad Edoardo e Guendalina Tavassi, Nick Luciani e Carmen Di Pietro di non essere riuscito a dormire dopo l’accusa di Laura Maddaloni di averle messo le mani addosso.

Nicolas Vaporidis e Laura Maddaloni, la richiesta di alcuni fan su Twitter

“Nicolas ha appena detto che non ha dormito per l’accusa di Laura di averle messo le mani addosso. Ha realizzato che è una frase infamante per un uomo, a caldo non si era reso conto della gravità” ha scritto un utente su Twitter.

Ora sui social c’è anche chi chiede provvedimenti contro Laura e il suo gesto: “Dovrebbe intervenire la produzione. Frase troppo grave” ha twittato un utente.

“Chiediamo con un tweet alla produzione di prendere provvedimenti, se retwittiamo a qualcuno arriverà” ha proposto un altro spettatore.

“Spero che la produzione prenda un provvedimento contro Laura per le cose gravi che ha detto che non sono veritiere perché se fosse stato vero sarebbe successo il finimondo” ha infine scritto un altro utente.

Foto: Ufficio Stampa Mediaset