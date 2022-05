Isola dei famosi, Roger e il gesto ‘maleducato’: cosa fa non sapendo di essere in onda 

Il naufrago compie un gesto "insolito" pensando di non essere in onda... e invece...

Durante l’ultima puntata in diretta dell’Isola dei famosi sono andate in scena diversi momenti esilaranti ma anche liti e discussioni, nel pieno mood del reality. I naufraghi sono sempre più provati dalla convivenza forzata e dalla fame.

LEGGI ANCHE : — Isola dei famosi, la zia del naufrago furiosa sui social: ‘Blind è finito in un branco di lupi’

Un gesto in particolare, messo in atto da Roger, non è passato inosservato, e il fatto che il modello pensava di non essere in diretta ha colpito ancora di più alcuni spettatori, che giorno dopo giorno provano a immaginare i comportamenti dei naufraghi lontani dalle telecamere.

Il gesto di Roger che non si era accorto di essere già in onda

L’episodio è stato ripreso e pubblicato nelle stories su Instagram anche dall’esperto di gossip Amedeo Venza, che l’ha così annunciato: “No tranquillo, vomita se vuoi”. Nelle immagini si vede Ilary Blasi chiedere alla regia di aprire il collegamento con il naufrago, salutandolo.

Roger, in attesa di parlare con lo studio, era già inquadrato dalla telecamera e in diretta ma probabilmente non ha sentito la voce di Ilary e ha sputato di lato sulla sabbia, pensando di essere ancora a telecamere spente. Un gesto non del tutto appropriato per una diretta in onda in prima serata su Canale 5.

“Stasera succede di tutto. Roger che sputa in diretta” ha twittato un utente, notando l’accaduto.

Foto: Ufficio Stampa Mediaset