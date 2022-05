Isola dei famosi, è successo a Soleil Sorge durante il viaggio: l’imprevisto

Soleil Sorge è pronta per l'Isola dei Famosi: ecco il piccolo imprevisto che le è occorso in aeroporto mentre partiva per l'Honduras

Soleil Sorge sbarcherà presto sull’Isola dei Famosi: dopo la partecipazione nel 2019, l’ex corteggiatrice di U&D tornerà nel reality show di Canale 5. In aeroporto, tuttavia, le è successo qualcosa di abbastanza imprevisto. Di cosa si tratterà mai?

LEGGI ANCHE :– Isola dei famosi, svelato quanto tempo resterà Soleil Sorge sull’isola: non è come pensate

Soleil Sorge pronta a tornare all’Isola dei Famosi ma in aeroporto le capita un’imprevista disavventura. Cosa sarà mai successo alla bella Stasi? Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

Soleil Sorge torna sull’Isola: l’imprevisto in aeroporto

Andiamo con ordine. Probabilmente, Soleil Sorge entrerà per la seconda volta all’Isola dei Famosi nel corso della puntata di lunedì 30 maggio. Dovendo osservare un breve periodo di quarantena, è già partita per l’Honduras sfoggiando sui social un nuovo look molto ‘da spiaggia’: delle fantastiche treccine che stanno già facendo impazzire tutti i suoi fan.

Fin qui nulla di strano, se non fosse che in aeroporto non l’hanno riconosciuta. Almeno stando a quanto lei ha rivelato in una Instagram Stories nella quale si rivolge all’amica Sophie Codegoni.

“E comunque sono parte anche io del ‘non ti riconoscono sulla foto del ‘passaporto’, quindi Sophie non sentirti più sola! Oggi per colpa delle mie treccine è successo anche a me“, ha detto in una Storia. Una piccola disavventura, la sua, non c’è che dire. Ma che non le ha tolto la voglia di scherzare.

Nella Storia successiva, infatti, Soleil ha registrato una sorta di ‘messaggio per il mio futuro marito‘, mentre si inquadra intenta a spingere un passeggino pieno dei suoi bagagli e, rivolgendosi ora alla camera ora alle valigie, dice: “Amore sto facendo le prove per quando avremo i nostri bambini! Come stai bubbu? Dormi? Bravo?”

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy