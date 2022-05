Soleil Sorge tornerà sull’Isola dei Famosi come guest star, ma per un periodo di tempo che nessuno avrebbe mai immaginato. L’ex corteggiatrice di Uomini&Donne prossimamente farà il suo secondo ingresso nel reality show di Mediaset: ecco quanto rimarrà in gioco.

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy