Isola, Valentina Persia ‘favorita’ nella prova leader? In tanti notano quel dettaglio

Valentina Persia continua ad essere al centro di critiche e sospetti: è stata favorita nella prova leader? Le prove degli utenti

Valentina Persia è tra gli elementi più instabili dell’attuale edizione de L’Isola dei Famosi, capace di smuovere le acque e le dinamiche tra i concorrenti e di attirarsi critiche da parte degli spettatori: avete notato cos’è successo nella prova leader?

Isola, Valentina Persia favorita nelle prove? Il sospetto

Molti utenti, sempre particolarmente attenti ai dettagli, hanno notato – con tanto di cattura schermo a riprova delle loro tesi ‘complottistiche’ – che durante la sfida in punta di piedi con un mattone sulla testa, per stabilire il leader della settimana, Valentina Persia avrebbe aggirato il regolamento.

L’accusa da parte degli utenti è che non avrebbe, come il resto dei compagni naufraghi, rispettato a pieno le norme evitando di stare completamente sulle punte.

La naufraga non sta sulle punte, regolamento aggirato?

Ciò le ha permesso, a detta degli spettatori, di fare meno fatica e arrivare, insieme a Angela Melillo, Gilles Rocca e Francesca Lodo, quasi fino in fondo alla prova. Prova che, alla fine, è stata vinta da quest’ultima.

Guardate i piedi di Angela e poi di Valentina🤡 #isola pic.twitter.com/QMZrrXnC5V — 🥱🥱 (@avoigunam) April 22, 2021

“Guardate i piedi di Angela e poi di Valentina” fa notare uno spettatore, “Valentina Persia che fa come ca**o le pare” aggiunge un altro e ancora c’è chi twitta: “Il modo in cui stanno facendo palesemente ad ogni prova leader dei favoritismi per la Persia ma lei puntualmente non ce la fa alla fine”.

#Isola



A sinistra Angela Melillo SULLE PUNTE DEI PIEDI, a destra Valentina Persia che fa come cazzo le pare. pic.twitter.com/tz3kJ82lKc — Åntonio🤳🏽 (@ilmio3go) April 22, 2021

Il modo in cui stanno facendo palesemente ad ogni prova leader dei favoritismi per la Persia ma lei puntualmente non ce la fa alla fine. Quanto godo cazz0 #isola #faribona pic.twitter.com/6n0l4iZx0K — Moonlight_ (@_NuvoleParanoie) April 22, 2021

Isola, la comica e l’aiutino nella prova

Anche in un’altra occasiona Valentina Persia è stata tacciata di essere favorita. Come notiamo nel tweet, Fariba e la comica sono in piedi e tengono un peso con le braccia stese, ma il sacco della seconda sembra estremamente più leggero di quello tenuto dalla persiana.

Tanto che l’utente commenta “Valentina Persia e i regolamenti barati: una storia d’amore che va avanti da una settimana a questa parte”.

Valentina Persia e i regolamenti barati: una storia d’amore che va avanti da una settimana a questa parte #isola pic.twitter.com/O5aTOOXbPa — Cristian (@mariahsbubble) April 22, 2021

Foto: Kikapress/Mediaset