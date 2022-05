Isola, la sorpresa di Fausto Brizzi a Vaporidis: quella frase che ha stupito gli utenti 

Nicolas Vaporidis ha ricevuto un messaggio speciale dal regista che ha cambiato per sempre la sua carriera: Fausto Brizzi

Nicolas Vaporidis è senza dubbio uno dei grandi protagonisti di questa edizione dell’Isola dei famosi. L’attore, dopo un enorme successo avuto al cinema, era sparito da qualche anno dai radar della tv, e con la partecipazione al reality è tornato a farsi vedere.

Il regista Fausto Brizzi ha deciso di mandare un video messaggio a Nicolas. Proprio lui lo ha reso celebre, scegliendolo appena ventiquattrenne e dirigendolo nel film di grande successo “Notte prima degli esami”.

“C’è una persona che ha sempre creduto in te”, ha spiegato Ilary Blasi, introducendolo. “Ciao Vaporidis Nicolaos! Io sono qui come testimone oculare della tua vita, perché io c’ero quel giorno quando hai fatto il provino per Notte prima degli esami […] Io c’ero anche negli anni successivi: facevi film su film, inaugurazioni dei supermercati, qualsiasi cosa. Io c’ero. Anche quando il telefono squillava un po’ di meno. E c’ero quando è arrivata quella telefonata che ti voleva naufrago sull’isola. Mi hai fatto ben figurare: sei sul 7+. Ora si va verso gli esami finali che ben conosci, voglio vedere che figura fai. Intanto sono qui a tifare per te […] ti voglio bene” ha dichiarato Fausto Brizzi.

“Fausto è stato per me una figura importantissima, ci siamo conosciuti che ero un ragazzino. Ho imparato da lui tante cose” ha spiegato Nicolas Vaporidis, visibilmente emozionato davanti al video messaggio.

“Le inaugurazioni dei supermercati…” ha sottolineato un utente su Twitter, “Inaugurazioni dei supermercati?” ha chiesto perplesso un altro utente, di fronte alle dichiarazioni del regista sul passato di Nicolas.

La sua carriera è stata vissuta tra alti e bassi e “sliding doors”, definizione usata dallo stesso Brizzi per spiegare le esperienze professionali di Vaporidis, fatte di porte che si sono aperte – o a volte chiuse – e che hanno segnato per sempre la carriera dell’attore, oggi quarantenne.

Foto: Ufficio Stampa Mediaset