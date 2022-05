Isola, bacio in diretta tra Edoardo e Mercedesz: quel dettaglio non sfugge agli utenti

Edoardo Tavassi e Mercedesz protagonisti della prova del bacio in apnea: c'è stato un bacio vero tra i due naufraghi?

Durante l’ultima puntata dell’Isola dei famosi, è andata in onda su Canale 5 l’ennesima prova ricompensa.

Questa volta, la prova del bacio in apnea ha messo in gioco una tinozza piena d’acqua per lavarsi con acqua dolce e sapone dopo così tante settimane passate tra spiaggia e acqua di mare.

Gli spettatori non hanno potuto fare a meno di concentrarsi sul bacio in apnea avvenuto tra Edoardo Tavassi e Mercedesz Henger. Non è un segreto che Edoardo provi un certo interesse per Mercedesz, e la figlia di Eva Henger sembrerebbe sbarcata sull’isola proprio con l’intenzione di approfondire la conoscenza del fratello di Guendalina Tavassi.

Il bacio in apnea tra Edoardo e Mercedesz: bacio vero?

Il pubblico sui social quindi non si è sottratto dal commentare il bacio sott’acqua dei due: “Limone in diretta!” ha scherzato qualcuno, “Abbiamo palesemente tutti visto la lingua tra Mercedesz ed Edoardo” ha scherzato qualcun altro.

C’è chi ha provato a giustificare “l’affiatamento” tra i due dovuto dal passaggio di ossigeno tra i concorrenti, in modo da rimanere più a lungo possibile sott’acqua, ma qualcun altro ha commentato su Twitter: “Certo perché l’aria si passa con la lingua a Edoardo”, “Ma è partito il limone o o visto male?” ha scritto un altro spettatore.

Foto: Ufficio Stampa Mediaset