Isola, la produzione dovrebbe avvertire Lory Del Santo? Il messaggio che la renderebbe felice 

Lory Del Santo ha consolato Carmen Di Pietro che ora vive l'isola senza suo figlio Alessandro

All’Isola dei famosi le mamme lontano dai loro figli si fanno forza una accanto all’altra. È quello che è accaduto tra due grandi protagoniste di questa edizione del reality.

In questi giorni infatti, si è vista Lory De Santo molto vicina a Carmen Di Pietro, quest’ultima è spesso in lacrime per via dell’abbandono di suo figlio Alessandro Iannoni, che ha preferito tornare a casa per pensare agli studi: Carmen sente la mancanza di suo figlio e Lory si è fatta trovare pronta per consolarla.

La scena ha commosso gli utenti che vorrebbero far sapere a Lory che suo figlio Devin Del Santo ha postato su Instagram una foto insieme a lei, per celebrare il giorno della festa della mamma. Nella foto in bianco e nero, si vede una giovane Lory seduta sulla spiaggia abbracciare e tenere sul suo petto il piccolo Devin.

“Non amo particolarmente Lory come concorrente però mi fa tenerezza vederla consolare Carmen per Alessandro. Potrebbero almeno farle vedere che suo figlio ha postato una loro foto per la festa della mamma. Lei pensa che lui non la pensi proprio” ha scritto un utente su Twitter.

“Non le fanno mai una sorpresa e il pianto per il figlio non è stato minimamente commentato. Per quanto mi piacciano i Tavassi e Carmen, si parla sempre di loro” ha scritto un altro spettatore.

“Se Lory vede questa foto altro che le lacrime di Carmen” ha commentato qualcun altro, “Lory non ha nessuno fuori che le faccia una sorpresa, l’ha detto quando le hanno dato la lettera di sua suocera. Sperava che la magia dell’isola le portasse notizie del figlio. Credo sia solo questo il motivo per cui non ha sorprese.” ha fatto notare qualcun altro.

La produzione raccoglierà l’appello sui social? Ci sarà prima o poi una sorpresa anche per Lory Del Santo?

