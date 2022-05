Isola, Lory Del Santo e il succhiotto non su Marco Cucolo: cosa rivela agli altri naufraghi

Lory Del Santo intrattiene i naufraghi con un racconto singolare che riguarda un suo ex fidanzato...

Come è noto, Marco Cucolo, fidanzato di Lory del Santo, è tornato sull’Isola dopo un infortunio che lo

ha costretto a stare nell’infermeria, allestita per prendersi cura dei concorrenti ad ogni evenienza.

Appena arrivato, Edoardo e gli altri naufraghi, per far ingelosire Lory Del Santo, hanno cominciato a scherzare e a dire che in realtà Marco nei giorni di assenza se l’è spassata in discoteca, facendo battute su possibili succhiotti sul collo di Marco.

Lory Del Santo ha così colto l’occasione e ha voluto raccontare un fatto accaduto con un suo ex fidanzato: l’ex di Lory, di ritorno da un viaggio, nell’andare a fare colazione insieme, aveva deciso stranamente di indossare una maglietta a collo alto, nonostante facesse molto caldo.

Nel chiedergli come mai la indossasse, Lory ha abbassato il colletto notando un vistoso succhiotto. L’ex fidanzato si era immediatamente giustificato, dicendo che era stata una sua amica e Lory decise di non fargliela pagare sul momento, ma di lasciarlo alla prima occasione possibile, e così fu.

Lory non ha voluto rivelare il nome dell’ex fidanzato agli altri naufraghi, ma Marco Cucolo ha seguito tutto il racconto insieme agli altri naufraghi, pronto a non commettere lo stesso errore…

“Marco Cucolo ritorna dall’infermeria e viene accolto da Lory che racconta del succhiotto di un ex fidanzato… che tatto!” si legge su Twitter.

“Lory Del Santo che parla del succhiotto dell’ex fidanzato fatto da una possibile amante di lui… Il tutto davanti a Marco” ha notato un altro utente, sempre su Twitter.

Foto: Ufficio Stampa Mediaset