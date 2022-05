Isola, niente daytime? La protesta degli utenti per la programmazione durante il weekend 

Gli spettatori dell'Isola dei Famosi si lamentano per i daytime già visti e per l'assenza di nuove immagini nel week end

Gli spettatori dell’Isola dei Famosi sono scesi in campo sui social per lamentarsi di una decisione presa dalla produzione del reality e dalla rete su cui viene trasmesso, Canale 5.

Gli utenti che seguono assiduamente il programma si sono arrabbiati perché durante il weekend non sono state trasmesse nuove immagini e video dell’Isola: sembra infatti che i daytime andati in onda nelle fasce orarie dedicati al reality fossero quelli già visti nei giorni passati.

In questo modo gli spettatori hanno poca possibilità di capire le dinamiche tra i vari naufraghi e di conseguenza chi televotare, visto che la prossima puntata con conseguente eliminazione è prevista proprio per questa sera.

“Comunque questo intervallo dal venerdì al lunedì non si può vedere, pubblicate qualcosa di nuovo almeno” ha scritto un utente, “Il programma sta facendo successo, quindi vi potete pure permettere qualcuno in più che lavora il fine settimana e altri montatori no? Non state rispettando i telespettatori che vi sono fedeli! Peccato, perché è una bella edizione e per questo perdiamo tanta trama” si è lamentato un altro utente.

“Avere 5 minuti di daytime e avere brutte sorprese come la puntata scorsa… Programmazione da riprogrammare” ha scritto qualcun altro. “Se domani come ha detto Ilary la scorsa volta c’è un televoto e noi dobbiamo scegliere chi far restare e chi mandare sulla Sgamada su cosa ci basiamo se non abbiamo visto nemmeno mezzo daytime su di loro?” ha domandato un utente.

“Entrano le nuove? Ottimo che non vedremo niente di quello che succederà fino al daytime di lunedì. Cioè tra tre giorni avremo tre minuti di interazioni fra i naufraghi e i nuovi arrivi. Una programmazione intelligente” ha scritto qualcun altro.

Foto: Ufficio Stampa Mediaset