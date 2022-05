Isola, Lory Del Santo e il ‘particolare’ bacio a Marco Cucolo prima di dormire: cosa notato gli utenti 

Lory Del Santo e Marco Cucolo discutono per il bacio della buonanotte sotto l'occhio indiscreto delle telecamere

Sull’Isola dei Famosi una coppia anche nella vita ha fatto parlare di sé per lo strano “bacio della buonanotte”: si tratta di Lory Del Santo e Marco Cucolo.

Una clip condivisa anche sui social infatti mostra i due fidanzati discutere per il bacio prima di andare a dormire: tutta colpa di Lory, che avrebbe tergiversato a lungo prima di dare il tanto sospirato bacio a Marco.

“Quando si dice “che bella coppia”… Cucolo chiede “dammi un bacio”, Lory tergiversa, glie lo da ma poi scopriamo che il vero bacio per loro è con la “puntina di lingua”” ha ironizzato un utente su Twitter davanti alle immagini del bacio – quasi impercettibile – tra i due. “Chi non vorrebbe un bacio così?” ha scherzato un altro spettatore, davanti alle immagini dei due piccioncini alle prese con i baci della buonanotte.

Lory Del Santo e Marco Cucolo sono fidanzati da 9 anni: soprattutto all’inizio della loro relazione, in tv si discusse molto per via della differenza d’età tra i due ma la storia è andata avanti senza problemi, supportata più volte anche dalla madre di Marco, che ha visto il rapporto tra i due crescere giorno dopo giorno.

Foto: Ufficio Stampa Mediaset