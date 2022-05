Isola, Mercedesz Henger ha un fidanzato che l’aspetta? I dubbi degli utenti sul suo avvicinamento ad Edoardo 

Mercedesz Henger sbarca sull'Isola: ha già messo in atto una strategia?

Mercedesz Henger da pochi giorni è sbarcata sull’Isola dei Famosi. La figlia di Eva Henger è alla sua seconda partecipazione ed è arrivata naturalmente a giochi già in corso.

LEGGI ANCHE: — Isola dei famosi, Maria Laura lo dice non credendo di essere in diretta: quella frase ad Alessandro

La sua “missione” in quanto naufraga sarebbe quella di conquistare Edoardo, il fratello di Guendalina Tavassi, ma proprio a riguardo c’è chi nutre più di una perplessità su Mercedesz, e sugli affetti che potrebbe aver lasciato temporaneamente in sospeso a casa.

Isola, Mercedesz è fidanzata?

Alcuni infatti sospettano che Mercedesz abbia un fidanzato fuori ad aspettarla, e che il suo interesse verso Edoardo sia cotsruito solamente ai fini di una “trama” utile per garantirle la permanenza nel reality.

Su Twitter sono in molti ad aver espresso la loro opinione a riguardo: “Ma guarda Mercedesz che anche tu stai facendo strategia perché Edoardo non ti piace e fuori tu non l’avresti nemmeno guardato di lato” ha scritto un utente, “Ma solo io non mi fido di Mercedes? Da casa avrà visto che Edoardo è ben visto e casualmente si è avvicinata proprio a lui”, ha scritto un altro.

“Lei si sta attaccando a lui solo per restare sull’isola visto che è entrata in corsa, non per reale interesse” ha commentato un altro spettatore, “Mercedes mente ha fuori un fidanzato che si chiama Fulvio, non ci cascate” ha scritto un altro utente, convinto che fuori la ragazza abbia un fidanzato.

Dopo la presunta rottura con Lucas Peracchi, su cui però aleggia il mistero, non si hanno notizie certe su Mercedesz e se il suo cuore di fatto sia già impegnato.

Foto: Ufficio Stampa Mediaset