Isola dei famosi, Maria Laura lo dice non credendo di essere in diretta: quella frase ad Alessandro

Isola dei Famosi: Maria Laura De Vitis si blocca non appena si accorge di essere ripresa. Ecco cosa stava dicendo ad Alessandro

Tra le nuove concorrenti sbarcate sull’Isola dei Famosi spicca già Maria Laura De Vitis: la vincitrice de La Pupa e Il Secchione Show, approdata nel reality come una delle conquistadores già sta facendo parlare di sé per una scena ripresa appena appena dalle telecamere.

All’Isola dei Famosi fa discutere l’atteggiamento di Maria Laura de Vitis, specie per un discorso che stava facendo ad Alessandro (e che ha interrotto non appena ha visto le telecamere). Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset

Isola Dei Famosi: Maria Laura de Vitis e quella frase durante la diretta

Andiamo con ordine. Dal momento in cui è sbarcata sull’Isola dei Famosi, Maria Laura de Vitis sembra aver messo gli occhi su Alessandro, il figlio di Carmen di Pietro, con il quale sembra già aver sviluppato una bella intesa.

Mentre mangiavano insieme, la modella ed influencer si è rivolta proprio ad Alessandro, dicendo: “Non mi aspettavo questa infamata qua…”

Poi, però, la De Vitis ha lanciato uno sguardo in camera e, accortasi che la stavano riprendendo, si è bloccata. E, nonostante Alessandro le abbia chiesto “Di cosa parli?”, lei ha glissato e cambiato argomento, dicendo: “Ne parliamo dopo, della puntata… parliamo un po’ di noi!”

C’è chi ritiene che questo suo cambiamento sia dovuto all’atteggiamento nei confronti del figlio di Carmen Di Pietro e alla precisa strategia che Maria Laura starebbe tenendo sull’Isola. Ad ogni modo, è parso palese che si sia bloccata non appena si è accorta di essere ripresa…

Leggendo un po’ i commenti dei telespettatori scopriamo che in molti non hanno particolarmente gradito il suo atteggiamento, tant’è che già si immaginano che l’avventura della de Vitis sull’Isola sia destinata a non durare poi molto…

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset