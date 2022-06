Isola, frecciata di Ilary Blasi a Maria Laura. Glielo ha detto quando non era più in collegamento 

Maria Laura spiega la sua delusione per la nomination e Ilary Blasi torna in studio riservandole una frecciatina...

Durante la finale dell’Isola dei famosi, per arrivare a decretare il vincitore (Nicolas Vaporidis), i finalisti sono passati attraverso prove speciali e televoti aperti per le varie eliminazioni.

LEGGI ANCHE: — Isola, ‘paura’ di un’altra bestemmia durante la puntata finale. Ecco cosa è accaduto

Dopo che Maria Laura De Vitis era stata nominata da Luca Daffré, l’ex pupa ci è rimasta male e a microfoni aperti ha cercato di spiegare a Ilary Blasi e al resto del pubblico il suo punto di vista e il motivo della sua delusione.

Maria Laura ha così spiegato che avrebbe preferito essere nominata in quanto più debole degli altri concorrenti rimasti in gioco, e non per il suo atteggiamento, giudicato da Luca incoerente.

Ilary Blasi ha chiuso in fretta e furia il collegamento con l’Honduras e al ritorno in studio, ha sussurrato che il tono di voce di Maria Laura somigliava a quello di una cantilena, una “nenia”.

“Ilary: “Ma è una nenia”, lei che non riesce a seguire il filo di un solo discorso di topolina. Tranquilla non ti perdi niente” ha twittato un utente.

“Ilary che dice che Maria Laura è una nenia” ha scritto qualcun altro a cui non è sfuggito il commento della conduttrice, “Pazzesca Ilaria che non vedeva l’ora che la finisse con la nenia” ha scritto qualcun altro.

Foto: Ufficio Stampa Mediaset