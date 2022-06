Isola, ‘paura’ di un’altra bestemmia durante la puntata finale. Ecco cosa è accaduto 

La finale dell'Isola dei famosi 2022 ha regalato diversi momenti emozionanti, tanto che più di una persona ha temuto "il peggio"...

La finale dell’Isola dei famosi 2022 è andata in onda su Canale 5 nella prima serata di lunedì 27 giugno, incoronando vincitore assoluto Nicolas Vaporidis. Durante la puntata ci sono state tante sorprese per i naufraghi e tanti in momenti in cui più di una persona ha temuto “il peggio”.

Il timore era quello che, date le tante emozioni, qualcun altro potesse pronunciar qualche parola fuori luogo, addirittura qualche bestemmia, durante la trasmissione.

In vista dell’eliminazione di Nick Luciani al televoto contro Mercedesz Henger, i Cugini di Campagna si sono collegati per salutare Nick: Ilary Blasi, visti i trascorsi, ha chiesto a Silvano Michetti di non parlare per evitare una nuova bestemmia (che mesi fa gli era costata l’eliminazione a poche ore dallo sbarco sull’isola)

“Silvano non dì niente che le ultime due parole che hai detto sull’Isola sono state pericolose” è stato scritto su Twitter, citando la conduttrice.

Successivamente, la mamma di Maria Laura De Vitis ha fatto una sorpresa alla figlia, spuntando alle sue spalle direttamente in Honduras e facendole venire un colpo per l’improvvisata.

“Nicola che commenta lo spavento di Maria Laura con: “Abbiamo rischiato un’altra Silvanata” temendo una bestemmia” ha twittato qualcun altro.

Foto: Ufficio Stampa Mediaset