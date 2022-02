Isola dei famosi, una bomba sexy pronta a sbarcare. Le sue curve faranno impazzire tutti: di chi si tratta

Mentre si rincorrono le indiscrezioni sul cast di quest'anno, spunta un nome di una vera e propria bomba sexy.

Stando al calendario delle edizioni passate, c’è chi è convinto che alla nuova edizione dell’Isola dei Famosi manchi poco più di un mese, e mentre si rincorrono le indiscrezioni sul cast di quest’anno, spunta un nome di una vera e propria bomba sexy.

Si tratta di Guendalina Tavassi, che dopo diverse esperienze tv (tra cui il Grande Fratello che la lanciò) e alcune vicissitudini private molto importanti, tornerebbe così a far parlare di sé.

Guendalina Tavassi all’Isola dei Famosi?

Per tanti Guendalina sarebbe uno dei nomi certi della prossima edizione dell’Isola e le sue curve mozzafiato faranno impazzire tutti. L’Isola però sarebbe – oltre che un’ingaggio di lavoro – un’occasione per la Tavassi per lasciarsi alle spalle alcuni problemi che ha avuto nella sua vita privata.

I rapporti con l’ex marito infatti non sono dei migliori e lei stessa attraverso i social aveva denunciato una situazione molto delicata. Ora l’ex sarebbe anche finito in carcere a seguito delle percosse e dalle aggressioni ai danni di Guendalina.

Tuttavia non sarebbe la prima Isola per Guendalina: la donna partecipò infatti già nell’edizione del 2012, insieme a Cristiano Malgioglio e al Divino Otelma. A differenza di quella edizione però, Guendalina quest’anno potrebbe partecipare in coppia con suo fratello Edoardo.

Foto: Kikapress