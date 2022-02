Isola dei famosi, i nomi che potrebbero partecipare. Anche una band nel cast? Anticipazioni

Si scaldano i motori per la prossima edizione de L’Isola dei Famosi e si comincia a vociferare su chi potranno essere i nuovi naufraghi.

Non c’è ancora nessuna conferma a riguardo, ma alcuni nomi cominciano a farsi insistenti, ecco un riepilogo di chi potrebbe vestire i panni di naufrago nella prossima edizione:

Secondo le indiscrezioni, tra i nomi più papabili ci sono quelli di:

Matilde Brandi

Ilona Staller

Nicolas Vaporidis

Floriana Secondi

Alex Nuccetelli

Quest’anno potrebbero partecipare anche volti noti insieme ai propri parenti: le coppie più nominate sono quelle formate da:

Lory Del Santo con il fidanzato

Carmen di Pietro con suo figlio

Jeremias Rodriguez col padre

Guendalina Tavassi con suo fratello

Isola Dei Famosi: anche una band nel cast?

Ma le news non finiscono qui perché secondo TvBlog quest’anno potrebbe partecipare all’Isola dei Famosi anche una band musicale al completo: si tratta dei Cugini di Campagna, che ultimamente hanno fatto parlare di loro per via delle accuse mosse contro i Måneskin. Ivano, Silvano, Nick e Tiziano sono davvero pronti a sbarcare sull’Isola?

