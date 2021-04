Isola, scoppia il caso degli ‘auricolari gate’: ‘segnale sulla foto di Fariba’? I video

I concorrenti hanno davvero utilizzato le cuffiette per segnalare Fariba? All'Isola dei famosi è scoppiato l’auricolari gate

C’è il rischio di un nuovo scandalo che potrebbe abbattersi sull’Isola dei Famosi, ovvero il cosiddetto “auricolari gate”. Tutto è successo nell’ultima puntata del reality, durante la quale il gesto di alcuni concorrenti è parso piuttosto sospetto durante le nomination. Ma cosa sarà successo? Soltanto sospetti del web o sotto c’è qualcosa di più?

Isola dei famosi, scoppia l’auricolari gate: i concorrenti hanno davvero utilizzato le cuffiette per segnalare Fariba? Foto: Kikapress

Auricolari gate all’Isola dei famosi: ecco cos’è successo

Andiamo con ordine. Nell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi in molti hanno notato un gesto strano dei concorrenti, che sembravano togliersi gli auricolari in maniera decisamente sospetta.

Al momento delle nomination, infatti, in tanti hanno segnalato che probabilmente i vari naufraghi poggiassero i propri auricolari sulla foto della persona votata, al fine di far capire agli altri il nome scelto. Molti, ad esempio, lo avrebbero fatto su quella di Fariba.

“Ho notato che tra di loro si lasciano gli auricolari sulla foto di Fariba… giusto per far capire chi ha votato quello prima! Tra l’altro tutti con motivazioni assurde, non so se ci avete fatto caso”, ha scritto ad esempio un utente denunciando la cosa.

È scoppiato l'auricolari gate sui concorrenti che lasciano gli auricolari come segnale sulla foto di Fariba. Indaghiamo e streammiamo Auricolari di Enula. #isola pic.twitter.com/Y7WBCDlej2 — contechristino (@contechristino) April 22, 2021

Ho notato che tra di loro si lasciano gli auricolari sulla foto di Fariba… giusto per far capire chi ha votato quello prima! Tra l’altro tutti con motivazioni assurde, non so se ci avete fatto caso… #isola — Matteo Evandro Manzini (@ipertao) April 22, 2021

Soltanto sospetti? Qual è la verità sugli auricolari?

La verità sull’auricolari gate dell’Isola dei Famosi non è ovviamente venuta fuori, sebbene non tutti siano d’accordo che si sia trattato di un segnale per spingere a votare Fariba.

C’è chi, per esempio, ha semplicemente detto che il caso degli auricolari non sarebbe da legare alle nomination, in quanto i vari concorrenti li toglievano non per segnalare Fariba ma al fine di consentire agli operatori di disinfettarli. Quale sarà la verità su tutto questo?

Vengono disinfettati dagli operatori e pogiati alla loro destra — ChiaraFlower (@flower_chiara) April 22, 2021

Foto: Ufficio Stampa Mediaset