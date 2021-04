Isola dei famosi, polemiche per le frasi contro Fariba: Valentina rischia la squalifica?

Dopo le frasi di Valentina Persia su Fariba, i telespettatori de L’Isola dei Famosi chiedono la sua squalifica e difendono la madre di Giulia Salemi

Tira una brutta aria in Honduras tra i concorrenti che stanno dando il cattivo esempio agli spettatori de L’Isola dei Famosi per le continue liti, accuse e offese che si lanciano di continuo. Al centro delle polemiche sicuramente Fariba, presa di mira da Paul Gascoigne e Gilles Rocca al momento delle nomination e da Valentina Persia in diverse occasioni nel corso della settimana.

Valentina Persia, Gilles Rocca e Gascoigne contro Fariba

Leggi anche: >> Isola dei famosi, Marco Maddaloni commenta cosa è successo in puntata: cosa dichiara su Fariba

La mamma di Giulia Salemi, però, è stata difesa dai suoi fan che a gran voce hanno chiesto la squalifica della comica romana, rea di aver speso parole dal contenuto razzista sulle origini persiane della concorrente. Per questo motivo sono in parecchi ad invocare la squalifica per Valentina Persia.

Ilary pessima, programma squallido, lo guardo per fariba, punto. Ieri sera ho spento non potevo più ascoltare tante cattiverie e schifezze, mi venivano i conati di vomito. Valentina è da squalifica!!! Pessima persona, se persona si può chiamare. — Tanis (@Tanis68411118) April 20, 2021

Valentina merita la squalifica da giovedì scorso ed è osannata.

Paul merita la squalifica per la sua nomination scandalosa e Ilary si mette a ridere.

Gilles merita quantomeno una strigliata per aver deriso una donna, ma la passa liscia.

Io boh. Ma che programma è? #isola #prelemi — Aurora (@fragolatraveler) April 19, 2021

Fariba offesa, Valentina Persia rischia la squalifica? Il giudizio degli spettatori

Rocca, invece, si è reso protagonista di un commento fuori luogo facendo – a detta del pubblico de L’Isola dei Famosi non riconoscendo la foto di Fariba tra tutte le altre perché “nella foto è truccata e qui no”.

Immediati i commenti contro questo tipo di atteggiamenti irrispettosi verso la Tehrani:

“Valentina prende in giro F per le sue origini e si esprime sempre in modo aggressivo -Gilles le fa i versi e la critica come donna -I due rifiutano la mano di Fariba -Paul si pulisce il sedere con la foto di F e poi è Fariba che non rispetta gli altri #isola #prelemi”

-Valentina prende in giro F per le sue origini e si esprime sempre in modo aggressivo

-Gilles le fa i versi e la critica come donna

-I due rifiutano la mano di Fariba

-Paul si pulisce il sedere con la foto di F



e poi è Fariba che non rispetta gli altri 🤡 #isola #prelemi — miri (@mellogodo) April 19, 2021

#isola assurdo non ho mai assistito ad uno scempio del genere dove una donna viene derisa in questo modo

-Paul che si pulisce il culo con la foto di fariba

-Gill che gli fa i versi del 🐕 definendola cattiva

-Valentina che la scorsa volta la prese in giro per la lingua #prelemi pic.twitter.com/2BilVCaCSL — prelemi (@prelemi08) April 19, 2021

paul fa il gesto di pulirsi il lato b con la foto di fariba, gilles la insulta per il fisico, valentina per le sue origini e hanno pure il coraggio di nominare lei additandola come irrispettosa. nel frattempo dallo studio ridono e ignorano tutto ma cosa stiamo guardando #isola — 👼🏻davide👼🏻 (@indecisissimo) April 19, 2021

Foto: Kikapress/Mediaset