Isola dei famosi, Angela Melillo infrange il regolamento: a rischio espulsione?

L’ultima puntata de L’Isola dei Famosi ha visto Angela Melillo infrangere il regolamento e passare di nascosto la lasagna a Elisa Isoardi: cosa rischia?

Nell’ultima puntata de L’Isola dei Famosi abbiamo visto le due new entry Isolde Kostner e Beatrice Marchetti gareggiare l’una contro l’altra in una sfida a squadre per una teglia di lasagne: la sciatrice ha trionfato permettendo a Angela Melillo e agli altri naufraghi vincitori di mettere le mani sulla gustosa ricompensa.

Angela Melillo, guai a L’Isola dei Famosi: cos’ha fatto

Nel minuto concesso alla squadra per rifocillarsi, Ubaldo Lanzo non ha toccato cibo e Massimiliano Rosolino, al termine dei 60 secondi, ha voluto chiedere delucidazioni sulla scelta del cromatologo lasciando incustodita la lasagna.

Leggi anche: >> Isola dei famosi, Tommaso Zorzi criticato nel suo ruolo di opinionista: ‘Troppo impostato’

Mentre Lanzo spiegava di essere allergico a aglio e cipolla, alle loro spalle, Angela Melillo ha passato di nascosto una porzione a Elisa Isoardi che si è coperta dietro Andrea Cerioli e Awed.

Melillo a rischio espulsione, viola il regolamento de L’Isola dei Famosi

L’ex conduttrice de La prova del cuoco non avrebbe dovuto godere del premio poiché si trovava nella squadra di Beatrice Marchetti ma la ‘marachella’è stata messa in atto con grande abilità e nonchalance.

La Isoardi ha mangiato la lasagna che la Melillo le ha dato di nascosto!! #isola — ColaZero76 (@GabriellaQ76) April 5, 2021

Angela Melillo, tuttavia, ha infranto il severo regolamento de L’Isola dei Famosi e ora rischia qualche provvedimento: forse l’espulsione è esagerata visto che si è trattato di un aiutino a fin di bene, potrebbe non concorrere per la prossima prova Leader…

E intanto la Melillo passa un pezzo di lasagna alla Isoardi di nascosto. A Rosolino la si fa proprio sotto il naso! #isola — ~ Luca ~ (@SirLuca94) April 5, 2021

Intanto sul web molti criticano Massimiliano Rosolino per essere troppo buono coi naufraghi e far finta di non vedere irregolarità e scorrettezze.

La Melillo che continua a mangiare e nasconde un pezzo di lasagna dietro la schiena che Elisa ha rubato e mangiato. Massimilia ma che cazzo guardi tu #isola — Mauracidanonpoco ♐❇️ (@MauraIannotti) April 5, 2021

Foto: Kikapress